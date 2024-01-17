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​Росіяни вночі атакували Одесу ударними дронами, є постраждалі

Терористи знову влучили в житловий будинок.

​Росіяни вночі атакували Одесу ударними дронами, є постраждалі
Фото: mvs.gov.ua

Російські війська вночі атакували Одесу ударними дронами. В результаті атаки є пошкодження цивільної житлової інфраструктури, а також нежитлової.

Про це повідомив голова Одеської ОДА Олег Кіпер.

Станом на ранок кількість поранених збільшилася до трьох осіб. Так, 62-річний чоловік отримав осколкове поранення; жінка 1955 року народження та дівчина 1995 року народження отримали поранення. Медики надають необхідну допомогу.

Із пошкодженого будинку евакуйовано 130 цивільних осіб.

За інформацією МВС, унаслідок атаки сталось загорання газової труби, легкових автомобілів, балконів та квартири.

Фото: mvs.gov.ua

На місці розгорнули мобільний пункт обігріву. Психологи ДСНС надавали допомогу місцевим мешканцям. Частково зруйновано фасад будинку. Вибуховою хвилею пошкоджено вісім та вогнем знищено чотири автівки.

Фото: mvs.gov.ua

Фото: mvs.gov.ua

Нагадаємо, що внаслідок атаки росіян на Одеську область 1 січня загинув 15-річний підліток, ще щонайменше вісім людей були поранені.

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