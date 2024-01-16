На Волині бандити “вибивали” гроші з пораненого військового, – СБУ
На Волині бандити “вибивали” гроші з пораненого військового, – СБУ
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
ЗСУ збили рідкісний російський літак А-50 та підбили Іл-22 (оновлено)
ЗСУ збили рідкісний російський літак А-50 та підбили Іл-22 (оновлено)
Національний інтерес VS «овочева фабрика». Чи вдасться державі захистити Китаїв?
Національний інтерес VS «овочева фабрика». Чи вдасться державі захистити Китаїв?
Німеччина готується до війни з Росією в лютому, - Bild
Німеччина готується до війни з Росією в лютому, - Bild
​Кокуси в Айові: друге місце має значення
​Кокуси в Айові: друге місце має значення
"Ціль знищена, реанімація не допоможе", – Ігнат про збитий Іл-22
"Ціль знищена, реанімація не допоможе", – Ігнат про збитий Іл-22
Третя газова платіжка: за що заплатимо?
Третя газова платіжка: за що заплатимо?
Чи доречно називати Київгуму українським виробником тактичних аптечок і до чого тут Китай
Чи доречно називати Київгуму українським виробником тактичних аптечок і до чого тут Китай
ГоловнаСуспільствоВійна

Поліцейські підозрюють мешканку Харківщини у співпраці з ворогом

Жінка співпрацювала з окупантами у Купʼянську.

Поліцейські підозрюють мешканку Харківщини у співпраці з ворогом
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області

Співробітники поліції підозрюють мешканку Харківської області в тому, що вона під час російської окупації добровільно пішла на співпрацю з ворогом.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

“У місті Купʼянськ жінка пішла на співпрацю з ворогом та була призначена на посаду “виконувача обов'язків головного спеціаліста сектору пільгових категорій населення управління праці та соціальної політики тимчасової цивільної адміністрації Куп'янського району Харківської області”, - розповіли в поліції.

Уточнюється, що жінка приймала громадян для оформлення матеріальної допомоги від окупаційної влади. Також вона опрацьовувала та займалася підготовкою службової документації. 

Підписуйтесь на наш Google News

Крім того, підозрювана формувала особові справи громадян пільгових категорій, впорядковувала ці особові справи для збереження в архіві.

Правоохоронці повідомили 62-річній жінці про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Їй загрожує позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.

  • Поліцейські Харківської області повідомили про підозру у співпраці з російськими окупантами жінці, яка працювала “начальником управління по відновленню об’єктів інфраструктури адміністрації міста Ізюм та Ізюмського району”.

  • Працівники поліції повідомили колишній безробітній та охоронцю хлібокомбінату про підозру у співпраці з окупантами. За даними правоохоронців мешканці Харківської області стали працювати в незаконному правоохоронному органі на тимчасово окупованій території Куп’янського району.

  • Слідчі поліції заочно повідомили 28-річному мешканцю Вовчанська Харківської області про підозру у колабораційній діяльності.

  • Співробітники поліції підозрюють мешканця Харківської області у колабораційній діяльності. Перебуваючи на тимчасово окупованій території, чоловік добровільно обійняв посаду старости села Лук’янці Харківського району Харківської області.

  • Співробітники поліції Харківської області заочно повідомили про підозру “народному міліціонеру” з Балаклії.

  • Реальні терміни ув’язнення отримали ще двоє поплічників агресора, які працювали на російських загарбників у період окупації частини Харківської області.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies