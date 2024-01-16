Поліцейські підозрюють мешканку Харківщини у співпраці з ворогом

Співробітники поліції підозрюють мешканку Харківської області в тому, що вона під час російської окупації добровільно пішла на співпрацю з ворогом.
Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.
“У місті Купʼянськ жінка пішла на співпрацю з ворогом та була призначена на посаду “виконувача обов'язків головного спеціаліста сектору пільгових категорій населення управління праці та соціальної політики тимчасової цивільної адміністрації Куп'янського району Харківської області”, - розповіли в поліції.
Уточнюється, що жінка приймала громадян для оформлення матеріальної допомоги від окупаційної влади. Також вона опрацьовувала та займалася підготовкою службової документації.
Крім того, підозрювана формувала особові справи громадян пільгових категорій, впорядковувала ці особові справи для збереження в архіві.
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