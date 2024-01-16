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Залужний провів телефонну розмову з головою Військового комітету НАТО адміралом Робом Бауером

Сторони обговорили перспективу та можливості об’єднання технологічних зусиль України та НАТО для досягнення перемоги. 

Залужний провів телефонну розмову з головою Військового комітету НАТО адміралом Робом Бауером
Фото: Пресслужба Валерія Залужного

Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою Військового комітету НАТО адміралом Робом Бауером. Це сталось напередодні засідання Ради Україна-НАТО у військовому форматі на рівні Головнокомандувачів та начальників генеральних штабів.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний.

“Поінформував адмірала Бауера про ситуацію на фронті. У цьому контексті обмінялися думками стосовно тактики та стратегії України і Альянсу в умовах широкомасштабного російського вторгнення. Наголосив, що у війні такої інтенсивності і масштабу, саме технології відіграють важливу роль”, - написав Залужний. 

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Сторони також обговорили перспективу та можливості об’єднання технологічних зусиль України та НАТО для досягнення перемоги. 

Залужний та Бауер домовилися детально звернути увагу на низку важливих питань під час завтрашнього засідання. Головнокомандувач ЗСУ планує приєднатися до засідання у форматі відеоконференції.

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