Президент України Володимир Зеленський провів низку зустрічей на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі.
Як ідеться в повідомленнях глави держави в соцмережах, Зеленський зустрівся з лідерами В'єтнаму, Люксембургу, Сінгапуру і Руанди.
Із прем’єр-міністром В’єтнамуФам Минь Чинем обговорили активізацію двосторонніх відносин і підтримку формули миру.
Із прем’єр-міністром Люксембургу Люком Фріденом Зеленський обговорив продовження співпраці, конфіскацію заморожених активів Росії.
Президент України провів першу зустріч з главою Сінгапуру Тарманом Шанмугаратнамом. Зеленський запросив його долучитися до реалізації Формули миру й наголосив, що Україна зацікавлена в розвитку відносин із Сінгапуром й іншими країнами регіону.
Також першу зустріч глава держави провів із президентом Руанди Полем Кагаме. Йшлося про налагодження економічних зв'язків.
"Нещодавно Україна відкрила посольство в Руанді й зацікавлена в розвитку двосторонніх відносин. Ми готові стати постачальником сільськогосподарської продукції. Для нас важлива підтримка нашої держави країнами Африки", - зауважив Зеленський.
- Всесвітній економічний форум у Давосі стартував 14 січня з четвертої зустрічі радників з нацбезпеки щодо української Формули миру. Участь у ній взяла 81 країна та міжнародна організація. Форум триватиме до п'ятниці, 19 січня.
- Нині Президент Володимир Зеленський зустрівся з американським державним секретарем Ентоні Блінкеном на полях форуму. Також була зустріч із президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.