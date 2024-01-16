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Зеленський у Давосі зустрівся з лідерами В'єтнаму, Люксембургу, Сінгапуру і Руанди

Основна тема переговорів - підтримка формули миру.

Зеленський у Давосі зустрівся з лідерами В'єтнаму, Люксембургу, Сінгапуру і Руанди
Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський провів низку зустрічей на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі. 

Як ідеться в повідомленнях глави держави в соцмережах, Зеленський зустрівся з лідерами В'єтнаму, Люксембургу, Сінгапуру і Руанди.

Із прем’єр-міністром В’єтнамуФам Минь Чинем обговорили активізацію двосторонніх відносин і підтримку формули миру.

Із прем’єр-міністром Люксембургу Люком Фріденом Зеленський обговорив продовження співпраці, конфіскацію заморожених активів Росії.

Президент України провів першу зустріч з главою Сінгапуру Тарманом Шанмугаратнамом. Зеленський запросив його долучитися до реалізації Формули миру й наголосив, що Україна зацікавлена в розвитку відносин із Сінгапуром й іншими країнами регіону.

Також першу зустріч глава держави провів із президентом Руанди Полем Кагаме. Йшлося про налагодження економічних зв'язків.

"Нещодавно Україна відкрила посольство в Руанді й зацікавлена в розвитку двосторонніх відносин. Ми готові стати постачальником сільськогосподарської продукції. Для нас важлива підтримка нашої держави країнами Африки", - зауважив Зеленський.

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