Латвія підтримає нашу державу на шляху до вступу в НАТО і ЄС.

Дайга Мієріня у Верховній Раді України 16 січня 2024 року

16 січня у Верховній Раді України виступила спікерка Саейми Латвійської Республіки Дайга Мієріня, яка перебуває з візитом у нашій державі.

Як повідомив перший віцеспікер Ради Олександр Корнієнко, Мієріня наголосила, що Латвія продовжить надавати військову допомогу Україні і підтримає на шляху до вступу в НАТО і ЄС.

"Серед важливих меседжів — необхідність відповідальності Росії та вищого керівництва за всі злочини. Особлива увага до питання повернення незаконно вивезених українських дітей", - зазначив Корнієнко.

Фото: Пресслужба ВРУ

Фото: Пресслужба ВРУ