16 січня у Верховній Раді України виступила спікерка Саейми Латвійської Республіки Дайга Мієріня, яка перебуває з візитом у нашій державі.
Як повідомив перший віцеспікер Ради Олександр Корнієнко, Мієріня наголосила, що Латвія продовжить надавати військову допомогу Україні і підтримає на шляху до вступу в НАТО і ЄС.
"Серед важливих меседжів — необхідність відповідальності Росії та вищого керівництва за всі злочини. Особлива увага до питання повернення незаконно вивезених українських дітей", - зазначив Корнієнко.
- Спікерка латвійського парламенту також зустрілася з українським прем'єром Денисом Шмигалем. Йшлося, зокрема, про питання конфіскації російських активів на користь України.