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Спікерка парламенту Латвії виступила у Верховній Раді і запевнила у продовженні військової підтримки України

Латвія підтримає нашу державу на шляху до вступу в НАТО і ЄС.

Спікерка парламенту Латвії виступила у Верховній Раді і запевнила у продовженні військової підтримки України
Дайга Мієріня у Верховній Раді України 16 січня 2024 року
Фото: Пресслужба ВРУ

16 січня у Верховній Раді України виступила спікерка Саейми Латвійської Республіки Дайга Мієріня, яка перебуває з візитом у нашій державі.

Як повідомив перший віцеспікер Ради Олександр Корнієнко, Мієріня наголосила, що Латвія продовжить надавати військову допомогу Україні і підтримає на шляху до вступу в НАТО і ЄС.

"Серед важливих меседжів — необхідність відповідальності Росії та вищого керівництва за всі злочини. Особлива увага до питання повернення незаконно вивезених українських дітей", - зазначив Корнієнко.

Фото: Пресслужба ВРУ

Фото: Пресслужба ВРУ

  • Спікерка латвійського парламенту також зустрілася з українським прем'єром Денисом Шмигалем. Йшлося, зокрема, про питання конфіскації російських активів на користь України.
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