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Такого немає, щоб без підготовки відразу кидали в окопи, — військовий “Осман” про мобілізацію

Навчання проходять усі, запевняє командир відділення 24 ШБ “Айдар”.

Такого немає, щоб без підготовки відразу кидали в окопи, — військовий “Осман” про мобілізацію
командир відділення 24 ШБ “Айдар” Станіслав Бунятов (Осман)
Фото: скриншот відео

Поки у суспільстві тривають дебати щодо необхідності мобілізації, на фронті гинуть хлопці, які є такими ж громадянами України, як і цивільне населення. Таку думку у п'ятому випуску проєкту “Станція Краматорськ”, який робиться спільно Центром протидії дезінформації РНБО та Укрінформ, висловив Станіслав Бунятов з позивним Осман. Герой цієї програми є молодшим сержантом, командиром відділення 24 ШБ “Айдар”, марксменом та автором телеграм-каналу “Говорять Снайпер”.

Військовий переконаний, що ті люди, які просувають тези про те, що воювати мають виключно військові, не повинні забувати, що всі є громадянами України. “І цивільна людина також може стати військовим. Не розумію цього відгородження військових від цивільних”, - підкреслив “Осман”.

Крім того, на його думку, все невдоволення, яке пов'язане з законопроєктом про мобілізацію, пояснюється звичайним страхом перед армією та тим, що людину мобілізують. Водночас серед цивільного населення досі є доволі популярним російський меседж про те, що людей, яких щойно мобілізували, без навчання та підготовки кидають в окопи.

“Але такого точно немає. Навчання проходять всі”, - підкреслив “Осман”.

З іншого боку, за його словами, люди, які не мобілізуються, намагаються знайти виправдання, тому “готові їсти російське ІПСО”. Крім того, навіть, якщо в Україні будуть створені ідеальні умови для армії, такі люди все одно знайдуть причини для невдоволення та критики.

“На початку війни навчання було таке саме, як зараз. Але в нас було бажання. І ніхто не кричав про зраду. У суспільстві все було спокійно, бо їх не чіпали”, - переконаний “Осман”.

Нагадаємо, 25 грудня 2023 року Кабмін вніс до Верховної Ради законопроєкт про вдосконалення проведення мобілізації і військового обліку. 11 січня через палкі дискусії у парламенті Кабмін відкликав цей законопроект. Наразі відомо, що Кабмін збирається внести відредагований документ про мобілізацію до парламенту вже протягом кількох тижнів.

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