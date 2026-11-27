Це історія не лише про порятунок людей, а й про створення гуманітарного механізму, який має працювати й надалі для громадян України, які залишаються в умовах тимчасової окупації.

За цим стояли місяці переговорів, складні безпекові рішення, системна міжвідомча робота та міжнародна координація. У результаті нам вдалося провести безпрецедентну гуманітарну місію.

Коли люди в Олешках опинилися на межі гуманітарної катастрофи, ми не могли просто спостерігати. Потрібно було діяти: знайти спосіб доставити допомогу та дати людям можливість добровільно виїхати.

Фото: телеграм-канал омбудсмана окуповані Олешки на Херсонщині

Олешки опинилися на межі гуманітарної катастрофи

Олешки на лівобережжі Херсонщини перебувають під російською окупацією з 24 лютого 2022 року. У червні 2023-го місто пережило масштабне затоплення внаслідок підриву російськими військами Каховської ГЕС. А навесні 2026 року ситуація для його жителів стала критичною.

Місто фактично опинилося в гуманітарній блокаді. За наявною інформацією, остання регулярна доставка продуктів автомобільним транспортом відбулася 26 травня 2026 року. Люди залишилися без стабільного доступу до їжі, питної води, медикаментів та медичної допомоги. У місті не було електро- та газопостачання, а цивільна інфраструктура зазнала значних руйнувань.

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Щоденну небезпеку становили обстріли та атаки безпілотників. Водночас виїхати з міста було надзвичайно складно: дороги були заміновані, а спроби самостійно дістатися безпечнішої території могли коштувати життя.

Через відсутність продуктів деякі мешканці були змушені збирати дикорослі рослини, щоб приготувати собі їжу. Інші годинами йшли пішки небезпечними маршрутами в пошуках найнеобхіднішого. Особливо вразливими були діти, люди старшого віку, особи з інвалідністю та ті, хто потребував постійної медичної допомоги.

Українські військові здійснювали доставку продуктів й медикаментів за допомогою безпілотників. Проте у такий спосіб неможливо було повною мірою забезпечити потреби цивільного населення.

Ситуація потребувала комплексного рішення, яке дозволило б одночасно забезпечити гуманітарний доступ до міста та створити умови для безпечного і добровільного виїзду його мешканців.

Від перших звернень до переговорів

У лютому 2026 року я почав отримувати перші звернення щодо ситуації в Олешках. Я відразу звернувся до російської уповноваженої з прав людини та міжнародних організацій, зокрема ООН і МКЧХ.

Ми збирали та верифікували інформацію про жителів, підтримували зв’язок із ними та їхніми родичами, забезпечували взаємодію з компетентними українськими органами влади й міжнародними партнерами.

Ми уточнювали не лише контактні дані та місцеперебування громадян, а й стан їхнього здоров’я, мобільність, склад сім’ї, наявність документів і потребу у спеціалізованому медичному транспорті.

Паралельно з переговорною роботою ми готували алгоритм прийому громадян після їх прибуття на підконтрольну Уряду України територію. До цієї роботи були залучені центральні та місцеві органи виконавчої влади, заклади охорони здоров’я, міжнародні й гуманітарні організації. Для нас було важливо заздалегідь розуміти, яку допомогу отримає кожна людина після повернення.

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Переломним моментом стало безпосереднє залучення до гуманітарного процесу та заява Першої Леді США Меланії Трамп про початок гуманітарної місії.

23 жовтня 2026 року домовленості про проведення місії в Олешках за її посередництва були офіційно підтверджені. Я очолив українську переговорну групу, російську сторону представляла уповноважена з прав людини в РФ Яна Лантратова.

У межах досягнутих домовленостей передбачалося:

запровадження режиму припинення вогню та розмінування маршрутів, якими мала рухатися гуманітарна місія;

доставка гуманітарної допомоги для цивільного населення;

забезпечення можливості безпечного добровільного виїзду для всіх цивільних осіб із правом самостійно визначити подальше місце перебування — як на підконтрольній Україні території, так і території Російської Федерації;

проведення репатріаційних заходів.

30 жовтня гуманітарний конвой у складі трьох сторін прибув до Олешок у межах погодженого тристороннього формату. Місію висвітлювали представники українських, російських та американських медіа.

31 жовтня гуманітарна колона з мешканцями Олешок і 105 домашніми улюбленцями перетнула український кордон.

Особиста присутність як гарантія виконання домовленостей

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Від самого початку я розумів: для такої місії недостатньо досягти домовленостей — потрібен механізм, який забезпечить практичну реалізацію та контроль за кожним етапом. Важливу роль у формуванні цього формату відіграла команда Першої леді США Меланії Трамп, запропонувавши залучити до місії американських журналістів.

Так сформували тристоронній формат за участю України, Росії та США. Американські журналісти мали бути безпосередньо на місці й документувати перебіг місії. Їхня присутність створювала додаткову публічну відповідальність для російської сторони: будь-яке порушення домовленостей могло отримати міжнародний розголос.

Я наполягав, щоб люди могли виїхати без фільтрації, примусу чи перешкоджання реалізації їхнього права на добровільний виїзд. Саме тому вважав свою особисту присутність необхідною. Я усвідомлював ризики для себе та команди. Але як керівник української переговорної групи не міг перекласти відповідальність на когось іншого. Дистанційної координації було недостатньо — я мав бути на місці.

Окремо хочу відзначити особисту залученість Меланії Трамп на всіх етапах підготовки та реалізації місії, а також роботу її команди, яка сприяла підтриманню оперативної комунікації між сторонами.

І якби довелося знову пройти цей шлях заради хоча б однієї людини — готовий це зробити.

Фото: Зоряна Стельмах

Маршрут: як обирали шлях до Олешок

Ще одним складним питанням переговорів став маршрут гуманітарної місії. Потрібно було знайти шлях до міста, який дозволив би доставити допомогу та організувати виїзд цивільних, не створюючи додаткових загроз для української оборони.

Під час планування ми разом із компетентними органами сектору безпеки і оборони України розглядали два варіанти: через лінію фронту на Херсонщині або через територію Російської Федерації.

Перший варіант означав би необхідність розмінування шляхів і послаблення оборонних позицій на цій ділянці фронту. Це створювало ризики, якими могла скористатися російська армія.

Другий варіант також був небезпечним: під час руху територією Росії та Білорусі існував ризик затримання українських громадян. Тому ключовим було забезпечити дотримання російською стороною досягнутих домовленостей.

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У результаті ми обрали маршрут через тимчасово окуповану територію, Крим, Росію та Білорусь. Він був довгим і складним, але давав можливість провести гуманітарну місію. Важливо наголосити: використання цього маршруту не означало визнання російського контролю над окупованими територіями.

Рішення щодо маршруту та режиму тиші ухвалювалися з урахуванням оцінок українських безпекових органів.

Проголошення режиму тиші

Режим тиші в районі проведення місії тривав 5 днів 19 годин 59 хвилин — із 03:00 27 жовтня до 22:59 1 листопада. Майже шість діб, протягом яких було забезпечено умови для проведення гуманітарної місії.

Це був найдовший із початку повномасштабного вторгнення погоджений режим тиші, якого фактично дотримувалися обидві сторони. Порушень погоджених умов за цей період зафіксовано не було.

Окремо дякую Силам оборони України за відповідальне дотримання досягнутих домовленостей та сприяння реалізації гуманітарної місії.

Було підготовлено автобуси, а також спеціалізований медичний транспорт для людей, які через стан здоров’я не могли пересуватися самостійно. Паралельно доставили гуманітарний вантаж зі всім необхідним для жителів міста.

Важливо було забезпечити, щоб кожна людина сама вирішувала, куди їхати далі.

Виїзд був повністю добровільним: ті, хто хотів повернутися на підконтрольну Україні територію, мали таку можливість. Ті, хто обрав виїзд до Російської Федерації, також могли це зробити. Ті, хто хотів залишитися — залишилися. На людей не чинили тиску й не нав’язували жодного рішення. Кожен мав право самостійно визначити своє подальше місце перебування.

31 жовтня жителі Олешок прибули на підконтрольну Україні територію. Ми подбали й про домашніх улюбленців: вивезли 105 тварин. Це історичний день для України: гуманітарну місію такого формату вдалося реалізувати вперше!

Водночас режим тиші дав змогу провести й інші гуманітарні заходи. Зокрема, українські військові евакуювали 167 цивільних із небезпечних населених пунктів правобережжя Херсонщини. Серед них — 22 дитини та 21 маломобільна людина.

Крім того, у межах досягнутих гуманітарних домовленостей вдалося провести репатріаційні заходи та забезпечити вивезення тіл загиблих військовослужбовців і цивільних осіб.

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Відповідно до досягнутих домовленостей ми не оприлюднюємо кількісні показники щодо громадян, які виїхали за кожним із напрямів. Дотримання цих домовленостей є важливим, зокрема для збереження можливості проведення наступних гуманітарних місій.

Допомога після перетину кордону

Після прибуття на підконтрольну Україні територію наша робота не завершилася. Ми супроводжували кожну людину й надали комплексну допомогу у взаємодії з державними, правозахисними і благодійними організаціями.

Люди отримали мобільні телефони із SIM-картами, павербанки, одяг, засоби гігієни та інші необхідні речі. На місці організували оформлення банківських карток, паспортів та ідентифікаційних кодів. Київський ЦНАП допоміг із довідками ВПО, а через Пенсійний фонд люди подали заяви на допомогу на проживання. Також залучили відповідні служби для оформлення соціальних і пенсійних виплат, а благодійні організації надали грошову допомогу.

Подбали й про подальше проживання. Ті, хто має рідних в інших регіонах, возз’єдналися з ними. Для людей, яким нікуди їхати, підібрали варіанти тимчасового житла.

І, звісно, не залишили без уваги домашніх улюбленців. Тварини, які прибули разом із людьми, перебували на тимчасовій перетримці за підтримки команди UAnimals. Після необхідних оглядів вони повернуться до власників.

Також за нашої ініціативи в Офісі Президента України відбулася координаційна нарада з керівниками обласних військових адміністрацій щодо подальшої підтримки людей. Багато олешківців вирушило до різних регіонів України. Важливо забезпечити їхню повноцінну інтеграцію в нові громади.

Тому під час наради узгодили п’ять ключових напрямів роботи ОВА:

визначити фахівців у громадах для супроводу родин;

забезпечити перереєстрацію ВПО, перевірку пенсій і соціальних виплат;

допомогти з медичними послугами та розміщенням людей старшого віку, щодо яких були домовленності, в геріатричних закладах;

сприяти влаштуванню дітей до закладів освіти, психологічній підтримці та працевлаштуванню дорослих;

визначити житлові потреби родин і можливості альтернативного розміщення, зокрема за програмою «Будиночок у селі».

Наслідки окупації

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З 1 листопада працівники Офісу Омбудсмана проводили індивідуальне опитування громадян у закладах охорони здоров’я, де були розміщені мешканці Олешок.

У процесі спілкування ми почули десятки особистих історій. Деякі розповіді особливо важко слухати. Поділюся кількома з них.

Чоловік, дружина та їхні діти — 16-річна донька і 9-річний син — роками жили в Олешках. За цей час батько переніс інсульт, а діти продовжували навчатися онлайн в українській школі. Під час гуманітарної місії родина змогла виїхати. Донька забрала із собою найкращу подругу — триколірну кішку. А син, якого журналісти вже прозвали «рок-зіркою», не перестає співати. Дівчина особисто подякувала Меланії Трамп за допомогу в організації місії.

Від досвіду Олешок — до системного механізму допомоги

Найцінніше в моїй роботі — бачити реальний результат наших зусиль: коли люди нарешті опиняються в безпеці, отримують необхідну допомогу й можуть знову планувати своє майбутнє.

Офіс Омбудсмана вже має досвід роботи з цивільними, однак ця місія показала потребу в окремому сталому механізмі, який охоплюватиме весь шлях людини від першого звернення та опрацювання можливості безпечного виїзду з окупації до її повернення, зустрічі, оцінки індивідуальних потреб, відновлення документів, доступу до медичної та соціальної допомоги, пошуку житла й подальшої реінтеграції.

Саме тому за результатами цієї гуманітарної місії я ініціював створення Центру захисту цивільних у межах Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Практична діяльність Центру буде зосереджена на роботі з двома категоріями:

цивільними особами, позбавленими особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, цивільними, зниклими безвісти за особливих обставин, та членами їхніх сімей;

громадянами, які перебувають на тимчасово окупованій території України і потребують допомоги в організації безпечного виїзду.

Чи плануються ще такі місії?

Після успішного проведення місії ми продовжуємо отримувати звернення від жителів Олешок та інших населених пунктів Олешківської громади. Є люди, які раніше вагалися, не були готові залишити свої домівки або не вірили, що такий гуманітарний механізм може спрацювати. Після того як вони побачили результати першої місії та переконалися, що громадяни безпечно дісталися підконтрольної Уряду України території й отримали необхідну підтримку, вони також почали звертатися до нас по допомогу.

З 1 по 25 листопада, після завершення місії, надійшло вже 149 звернень щодо сприяння у виїзді громадян з тимчасово окупованої території Херсонщини. Ми працюємо над цим.

Наразі опрацьовуємо можливість організації додаткового безпечного виїзду мешканців Олешок та інших населених пунктів Олешківської громади. Особливу увагу приділяємо маломобільним громадянам, людям старшого віку, особам з інвалідністю та тяжкохворим, які через стан здоров’я або інші обставини не змогли скористатися першою гуманітарною місією.

Наголошую: інформація про людей, які вже зверталися до нас, збережена та продовжує опрацьовуватися. Якщо змінилися стан здоров’я, місцеперебування, склад сім’ї чи контактні дані, важливо повідомити про це Офіс Омбудсмана.

Крім того, у межах роботи щодо можливого продовження гуманітарних місій уже запропоновано 10 населених пунктів Херсонської та Запорізької областей. Водночас реалізація кожної такої місії потребуватиме окремого погодження гуманітарних і безпекових умов та забезпечення належних гарантій для цивільного населення.

Не залишаємо поза увагою й тих, хто вирішив залишитися в Олешках. Паралельно працюємо над можливістю забезпечення регулярного гуманітарного доступу та доставки допомоги цивільному населенню.

Продовжується також взаємодія з Міжнародним Комітетом Червоного Хреста щодо пошуку додаткових гуманітарних рішень, насамперед для людей, які потребують особливих умов переміщення.

Водночас я хочу, щоб нам вдалося напрацювати механізм, який дозволить масштабувати такі операції.

Гуманітарна місія в Олешках не повинна залишитися поодиноким випадком. Вона має стати основою для подальших гуманітарних рішень щодо інших тимчасово окупованих територій України, де цивільне населення потребує допомоги та можливості безпечного і добровільного виїзду.

Українці — понад усе, де б вони не були. На підконтрольній Україні території, у тимчасовій окупації, за кордоном чи в будь-якій іншій точці світу — кожен громадянин і кожна громадянка України мають право на захист і підтримку. Ми не можемо відмовитися від цих людей і не дозволимо цього. Я робитиму все можливе, щоб кожна людина, яка потребує допомоги, знала: про неї пам’ятають, на неї чекають і за неї борються.