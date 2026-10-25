Морські піхотинці доставили близько 4 тонн гуманітарної допомоги до окупованих Олешок

Військові за допомогою дронів доправили мешканцям міста продукти харчування та необхідні медикаменти.

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Морські піхотинці спільно з підрозділами-побратимами, які обороняють Україну у складі УВ(с) "Південь", доставили близько 4 тонн гуманітарної допомоги мешканцям тимчасово окупованих Олешок Херсонської області.

Про це повідомляє Угрупування військ "Південь".

До гуманітарної операції долучилися 34 окрема бригада морської піхоти "Борисфен", 11 бригада Національної гвардії України, 34 полк НГУ та 79 прикордонний загін. Військові за допомогою безпілотників доставили до міста продукти харчування та необхідні медикаменти.

За даними розвідки, Росія готує в Олешках десятки постановочних відео. Місцевих жителів планують змушувати записувати заяви про нібито задовільні умови життя, забезпечення їжею та вдячність окупантам.

У бригаді наголошують, що такі примусові заяви не відображають реального становища людей. Мешканці Олешок потребують продовольства, ліків, безпечного доступу до гуманітарної допомоги та можливості виїхати з міста.

Військові зазначають, що доставлена допомога є необхідною підтримкою, однак потреби місцевих жителів залишаються значно більшими.