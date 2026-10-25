Родичі колишнього президента-республіканця Джорджа Буша підтримали на виборах демократа
Родичі колишнього президента-республіканця Джорджа Буша підтримали на виборах демократа
Відкриття скриньки Пандори
Відкриття скриньки Пандори
Демократи в Палаті представників США обіцяють відправити у відставку Піта Гегсета
Демократи в Палаті представників США обіцяють відправити у відставку Піта Гегсета
Корецький: Кабмін розглядає можливість скасування можливості 100 % працівників критичних підприємств через значні зловживання
Корецький: Кабмін розглядає можливість скасування можливості 100 % працівників критичних підприємств через значні зловживання
Мадяр: Угода Трампа з Путіним про експорт дизелю важлива для Угорщини
Мадяр: Угода Трампа з Путіним про експорт дизелю важлива для Угорщини
З виставкового відділу Національного музею Шевченка звільнилися усі працівники
З виставкового відділу Національного музею Шевченка звільнилися усі працівники
Трамп вимагає не визнавати поразку республіканця на виборах в Алясці через кандидата-двійника
Трамп вимагає не визнавати поразку республіканця на виборах в Алясці через кандидата-двійника
Посол Німеччини потішився, що Київ припинив говорити про вступ до ЄС у 2027-2028 роках
Посол Німеччини потішився, що Київ припинив говорити про вступ до ЄС у 2027-2028 роках
Іран готовий відкрити Ормузьку протоку за умови виконання вимог США, – Reuters
Іран готовий відкрити Ормузьку протоку за умови виконання вимог США, – Reuters
ГоловнаСуспільствоЖиття

Морські піхотинці доставили близько 4 тонн гуманітарної допомоги до окупованих Олешок

Військові за допомогою дронів доправили мешканцям міста продукти харчування та необхідні медикаменти. 

Морські піхотинці доставили близько 4 тонн гуманітарної допомоги до окупованих Олешок
Фото: Угрупування військ "Південь"

Морські піхотинці спільно з підрозділами-побратимами, які обороняють Україну у складі УВ(с) "Південь", доставили близько 4 тонн гуманітарної допомоги мешканцям тимчасово окупованих Олешок Херсонської області.

Про це повідомляє Угрупування військ "Південь".

До гуманітарної операції долучилися 34 окрема бригада морської піхоти "Борисфен", 11 бригада Національної гвардії України, 34 полк НГУ та 79 прикордонний загін. Військові за допомогою безпілотників доставили до міста продукти харчування та необхідні медикаменти.

За даними розвідки, Росія готує в Олешках десятки постановочних відео. Місцевих жителів планують змушувати записувати заяви про нібито задовільні умови життя, забезпечення їжею та вдячність окупантам.

У бригаді наголошують, що такі примусові заяви не відображають реального становища людей. Мешканці Олешок потребують продовольства, ліків, безпечного доступу до гуманітарної допомоги та можливості виїхати з міста.

Військові зазначають, що доставлена допомога є необхідною підтримкою, однак потреби місцевих жителів залишаються значно більшими.

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies