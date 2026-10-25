Росіяни обстріляли Синельникове на Дніпропетровщині: четверо загиблих, кількість поранених зросла (оновлено)

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Російський безпілотник вдарив по Синельниковому Дніпропетровської області. Загинули четверо людей, ще щонайменше 13 дістали поранення. Серед постраждалих – 11-річна дівчинка.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

Внаслідок атаки в багатоповерховому будинку спалахнула пожежа на четвертому поверсі. Також пошкоджені магазин та автомобілі.

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Спочатку було відомо про 3 загиблих та 8 постраждалих. Стан 50-річної жінки та 70-річного чоловіка медики оцінюють як тяжкий.

Станом на ранок, 25 жовтня, відомо про смерть 62-річного чоловіка, який був поранений напередодні внаслідок російської атаки на Синельникове, кількість загиблих зросла до чотирьох.

Ще 13 людей дістали поранення, четверо з них залишаються в лікарні в тяжкому стані.