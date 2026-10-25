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Росіяни обстріляли Синельникове на Дніпропетровщині: четверо загиблих, кількість поранених зросла (оновлено)

Серед постраждалих – 11-річна дитина.

Росіяни обстріляли Синельникове на Дніпропетровщині: четверо загиблих, кількість поранених зросла (оновлено)
Обстріл Синельникового
Фото: Дніпропетровська ОВА

Російський безпілотник вдарив по Синельниковому Дніпропетровської області. Загинули четверо людей, ще щонайменше 13 дістали поранення. Серед постраждалих – 11-річна дівчинка.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

Внаслідок атаки в багатоповерховому будинку спалахнула пожежа на четвертому поверсі. Також пошкоджені магазин та автомобілі.

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Спочатку було відомо про 3 загиблих та 8 постраждалих. Стан 50-річної жінки та 70-річного чоловіка медики оцінюють як тяжкий.

Станом на ранок, 25 жовтня, відомо про смерть 62-річного чоловіка, який був поранений напередодні внаслідок російської атаки на Синельникове, кількість загиблих зросла до чотирьох

Ще 13 людей дістали поранення, четверо з них залишаються в лікарні в тяжкому стані.

  • Раніше, 24 жовтня, російські війська понад 60 разів атакували Дніпропетровщину безпілотниками та артилерією. Під ударом опинилися шість районів області. 
  • Унаслідок обстрілів Нікопольщини загинули дві жінки, ще четверо людей, серед яких 14-річний хлопець, дістали поранення. Також зафіксували пошкодження житлових будинків, магазинів, автомобілів, підприємств та об’єктів інфраструктури.
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