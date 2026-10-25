На Харківщині внаслідок російських обстрілів загинув чоловік, ще 11 людей постраждали

У Харкові пошкоджено чотири цивільні підприємства, гіпермаркет, складські приміщення та 16 автомобілів.

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Протягом минулої доби внаслідок російських ударів по Харківській області загинув чоловік, ще 11 людей постраждали.

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У Лозовій загинув 45-річний чоловік. Поранень зазнали чоловіки віком 43 та 26 років, а 37-річна жінка пережила гостру реакцію на стрес.

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У Харкові поранено 39-річного чоловіка, у 64-річної жінки зафіксували гостру реакцію на стрес.

У Дергачах поранень зазнали чоловіки віком 70, 54 та 47 років. У селищі Мала Данилівка поранено 45-річну жінку, ще одна, 74-річна жителька, зазнала гострої реакції на стрес. У селі Садове Лозівської громади гостру реакцію на стрес зафіксували в 66-річної жінки.

Російські війська атакували ракетами та безпілотниками Індустріальний, Основ’янський і Новобаварський райони Харкова.

За даними ОВА, ворог застосував сім ракет, одну керовану авіабомбу, два БпЛА типу «Молнія», два FPV-дрони та 30 безпілотників, тип яких встановлюють.

У Харкові пошкоджено чотири цивільні підприємства, складські приміщення, приватний будинок, цвинтар, гіпермаркет, гараж і 16 автомобілів.

Також руйнування та пошкодження зафіксували в кількох районах області:

Куп’янський район: складська будівля в селі Гнилиця та приватний будинок у селі Шипувате.

Ізюмський район: цивільне підприємство в Барвінковому.

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Харківський район: приватні будинки, гаражі, автомобілі, трактор, цивільні підприємства, складська будівля та адміністративна будівля в Черкаській Лозовій, Малій Данилівці, Дергачах, Руській Лозовій, Васищевому та Новій Водолазі.

Лозівський район: заклад культури, магазин, електромережі в селі Садове та складська будівля в Лозовій.

Чугуївський район: автомобіль у селі Леб’яже.

Тим часом транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 172 людини. Загалом від початку роботи пункту там зареєстрували 66 277 людей.