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Харків – під російськими обстрілами: численні удари та подвійна атака на торговельний центр (оновлено)

Росія обстрілює місто реактивними дронами та ракетами. Є загиблий та постраждалі.

Харків – під російськими обстрілами: численні удари та подвійна атака на торговельний центр (оновлено)
Ілюстративне фото
Фото: ДСНС

У Харкові 24 жовтня зафіксували кілька російських ударів по Основ’янському та Індустріальному районах. Зокрема, в Основ’янському районі ворог атакував торговельний центр.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

За його словами, перший удар по Основ’янському району стався вдень. Згодом, о 17:00, російський реактивний безпілотник атакував Індустріальний район міста.

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Про ще один удар реактивним дроном в Основ’янському районі Терехов повідомив о 17:43. Пізніше стало відомо про влучання в торговельний центр у цьому ж районі.

У торговельному центрі спалахнула пожежа

У ТЦ ворожа армія влучила двічі, на місці спалахнула пожежа.

"Наразі без постраждалих, відвідувачі та персонал ТЦ були евакуйовані завчасно", – згодом написав Терехов.

О 19:20 голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про ще один удар по обласному центру – по Індустріальному району. О 20:00 стало відомо про одного постраждалого в Основ'янському районі. Голова ОВА розповів, що це 39-річний чоловік, медики надають йому необхідну допомогу.

Близько 20:20 Ігор Терехов розповів, що місто ймовірно обстріляли ракетами. Під подвійний удар знову потрапив Основ'янський район. А вже через пів години стало відомо про атаку реактивного "Шахеда" по Індустріальному району.

О 23:20 міський голова повідомив про новий удар по місту. Цього разу реактивний дрон влучив по Новобаварському району. Попередньо, відомо про одного постраждалого. Станом на 00:05 кількість постраждалих у Харкові зросла до 4, одна людина загинула.

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