За добу окупанти здійснили 1899 обстрілів населених пунктів і позицій українських військ.

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Від початку доби 24 жовтня на фронті відбулося 117 бойових зіткнень. Російські війська завдали 52 авіаційних ударів, скинули 173 керовані авіабомби та застосували 6000 дронів-камікадзе.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України в оперативному зведенні.

Також окупанти здійснили 1899 обстрілів населених пунктів і позицій українських військ.

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Найбільше атак зафіксували на Покровському напрямку. Противник 14 разів намагався просунутися поблизу Софіївки, Вільного, Нового Донбасу, Добропілля, Василівки, Красноподілля, Сергіївки та Молодецького.

За попередніми підрахунками Генштабу, протягом дня на цьому напрямку українські військові ліквідували 28 окупантів, ще вісьмох поранили. Також знищили п’ять одиниць автомобільної техніки та два спеціальні засоби.

Пошкоджено автомобіль, артилерійську систему, спеціальний засіб, два пункти управління безпілотниками та 47 укриттів противника. Крім того, українські захисники знищили або подавили 146 російських БпЛА різних типів.

На Костянтинівському напрямку українські підрозділи відбивали 11 ворожих штурмів у районі Костянтинівки. Дві атаки на момент зведення тривали. На Південно-Слобожанському напрямку росіяни вісім разів атакували позиції Сил оборони в бік Тернової, Охрімівки та Бочкового. Два боєзіткнення ще не завершилися.

На Лиманському напрямку українські військові зупинили п’ять спроб противника просунутися в районі Зарічного та в напрямку Ставків і Діброви.

На Слов’янському напрямку Сили оборони відбили три спроби окупантів просунутися поблизу Кривої Луки. На Куп’янському напрямку противник тричі намагався покращити своє тактичне становище, атакуючи в бік Радьківки.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках російські війська завдали двох авіаційних ударів із застосуванням шести керованих авіабомб і здійснили 42 обстріли позицій українських підрозділів та населених пунктів.

На Гуляйпільському напрямку українські захисники відбили дев’ять атак у районі Добропілля та в напрямку Верхньої Терси, Копанів, Гуляйпільського й Єгорівки.

На Олександрівському напрямку противник один раз атакував у бік Запорізького. На Оріхівському напрямку окупанти спробували покращити свої позиції, атакувавши в напрямку Новояковлівки.

На Краматорському та Придніпровському напрямках російські війська штурмових дій не проводили. За даними Генштабу, на інших напрямках суттєвих змін в обстановці не зафіксували.