​Головне управління комунікацій ЗСУ очолив засновник UAnimals Олександр Тодорчук

Він заявив про намір посилити комунікаційний напрям і переглянути досвід взаємодії з підрозділами військ.

Головне управління комунікацій Збройних сил України очолив громадський діяч, підприємець і засновник гуманістичного руху UAnimals Олександр Тодорчук. Він долучився до команди Генерального штабу та заявив про намір посилити комунікаційний напрям і переглянути досвід взаємодії управління з військовими підрозділами, партнерами й медіа.

Про своє призначення Тодорчук повідомив у Facebook.

"Це велика відповідальність і непростий виклик. Дякую Михайлу Васильовичу Драпатому за довіру. Докладу максимум зусиль, аби посилити цей напрям, адже щиро вірю у важливість комунікацій під час війни", – написав він.

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Наразі Тодорчук знайомиться з командою та вивчає роботу управління. Він також закликав тих, хто раніше взаємодіяв із Головним управлінням комунікацій, поділитися враженнями й пропозиціями. За його словами, важливо визначити, які практики варто зберегти та розвинути, а які потребують змін.

Окремим пріоритетом нового керівника стане взаємодія з військовими підрозділами, партнерами та медіа. Крім того, Тодорчук оголосив про набір фахівців до команди. Він закликав людей із досвідом у сфері комунікацій, як військових, так і цивільних, ознайомитися з відкритими вакансіями.

До призначення Тодорчука Головне управління комунікацій ЗСУ очолював полковник Богдан Сеник.

Олександр Тодорчук

Народився 2 травня 1988 року в Києві, здобув юридичну освіту в Київському міжнародному університеті.

У 2010 році разом із сестрою Ярославою Гресь заснував комунікаційну агенцію, яка згодом отримала назву Gres Todorchuk. Компанія працює над культурними, соціальними та освітніми проєктами.

У 2016 році Тодорчук створив гуманістичний рух UAnimals, який розпочав діяльність із кампаній проти експлуатації тварин у цирках. Після початку повномасштабного вторгнення Росії організація зосередилася, зокрема, на порятунку тварин із небезпечних територій, допомозі притулкам і заповідникам.

У березні 2022 року Тодорчук мобілізувався до Збройних сил України. Того ж року він отримав президентську відзнаку "Золоте серце" за внесок у волонтерську діяльність.