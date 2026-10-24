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Ворог атакував Дергачі та Харків. Є постраждалі

У обласному центрі пошкоджені склад і паркан. 

Ворог атакував Дергачі та Харків. Є постраждалі
Керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов
Фото: ОПУ

Сьогодні, 24 жовтня, російська армія атакувала Харків та Дергачі. Є постраждалі. 

Про це написав начальник ОВА Олег Синєгубов. 

У Дергачах від атаки постраждали троє людей. Медики госпіталізували чоловіків до лікарень, їм допомагають.

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Профільні служби усувають наслідки атаки.

Також ворог дроном вдарив по Основʼянському району Харкова.

Там пошкоджено складську будівлю відкритого типу та паркан. Інформація про постраждалих наразі не надходила.

Профільні служби усувають наслідки ворожої атаки.

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