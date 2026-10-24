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Російський дрон вбив працівницю ферми на Сумщині

Відомо про постраждалих людей.

Російський дрон вбив працівницю ферми на Сумщині
Наслідки російської атаки на Сумщині
Фото: Сумська ОВА

Сьогодні, 24 жовтня, російський безпілотник прицільно атакував ферму на Сумщині. Загинула жінка, ще четверо людей постраждали.

Про це написав начальник ОВА Олег Григоров. 

За його словами, ворог завдав удару по цивільному підприємству, яке займається розведенням великої рогатої худоби, у Конотопському районі.

Загиблою є працівниця ферми. Жінка перебувала в епіцентрі удару. За кілька днів їй мало виповнитися 32 роки.

Двох постраждалих госпіталізували. За попередньою інформацією, травми неважкі.

Також є загиблі та поранені тварини. На місці працюють відповідні служби. Наслідки атаки уточнюються.

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