На Сумщині через російські обстріли поранені семеро людей, у громадах є знеструмлення

Через російські атаки в частині громад Сумщини зникло електропостачання.

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У Сумській області внаслідок російських обстрілів є постраждалі серед мирного населення та пошкодження цивільної інфраструктури. Також у частині громад зафіксовано знеструмлення через ворожі обстріли.

Про це повідомили в Сумській ОВА.

За інформацією ОВА, зранку 23 жовтня до ранку 24 жовтня 2026 року російські війська здійснили понад 40 обстрілів по 25 населених пунктах у 16 територіальних громадах області. Найбільше атак зафіксували в Сумському та Шосткинському районах.

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У Глухівській громаді внаслідок влучання російських безпілотників поранення та травми отримали чоловіки віком 74 і 25 років, а також жінки віком 20, 23 та 64 роки.

Крім того, гостру реакцію на стрес зафіксували у 80-річного чоловіка та 74-річної жінки.

Під ударами російських військ перебували населені пункти Сумської, Миропільської, Краснопільської, Юнаківської, Хотінської, Річківської, Есманьської, Глухівської, Шалигинської, Свеської, Середино-Будської, Хутір-Михайлівської, Ямпільської, Шосткинської, Новослобідської, Конотопської, Попівської та Великописарівської громад.

Російські війська застосовували артилерію, міномети, FPV-дрони, інші безпілотники та керовані авіаційні бомби.

Унаслідок обстрілів зафіксовано пошкодження та руйнування цивільних об’єктів у низці громад області:

Глухівська громада: пошкоджено адміністративні приміщення, багатоквартирні житлові будинки, автомобіль та об’єкт цивільної інфраструктури.

Середино-Будська громада: зруйновано приватні житлові будинки та господарські споруди.

Річківська громада: пошкоджено приміщення магазину.

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Хутір-Михайлівська громада: пошкоджено адміністративне приміщення.

Конотопська громада: пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури, приватні житлові будинки, приміщення навчального закладу та нежитлове приміщення.

Попівська та Зноб-Новгородська громади: пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури.

Есманьська громада: зруйновано та пошкоджено житлові будинки.

Свеська громада: пошкоджено житловий будинок.

Сумська громада: пошкоджено нежитлове приміщення, об’єкт цивільної інфраструктури, дорожнє покриття та автомобіль.

Шосткинська громада: знищено транспортний засіб, пошкоджено нежитлові приміщення й об’єкти цивільної інфраструктури.

Також, у частині громад області внаслідок російських атак є знеструмлення. За інформацією АТ "Сумиобленерго", енергетики працюють над відновленням електропостачання.

Терміни повернення світла залежать передусім від безпекової ситуації. Енергетики продовжують роботи, щоб якнайшвидше відновити електропостачання для жителів області.