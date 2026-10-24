Росіяни знову били по критичній і соціальній інфраструктурі Херсонщини. Семеро людей постраждали

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Минулої доби російські війська обстрілювали населені пункти Херсонської області з авіації, атакували безпілотниками та застосовували артилерію. Унаслідок російської агресії поранення дістали шестеро людей.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Під ворожим вогнем перебували Антонівка, Олександрівка, Дар’ївка, Вітрове, Зарічне, Іванівка, Інгулець, Інгулівка, Лиманець, Микільське, Понятівка, Токарівка, Ульянівка, Федорівка, Чайчине, Ясна Поляна, Велетенське, Дніпровське, Миролюбівка, Новодмитрівка, Томина Балка, Янтарне, Берислав, Зміївка, Томарине, Кучерське, Милове, Республіканець, Золота Балка, Михайлівка, Костирка, Тягинка, Бургунка, Одрадокам’янка та Херсон.

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За словами очільника ОВА, російські військові завдавали ударів по критичній і соціальній інфраструктурі, а також по житлових кварталах населених пунктів області.

Унаслідок обстрілів пошкоджено багатоквартирний і приватний житлові будинки. Також російські війська понівечили приватні автомобілі.

Минулої доби зі звільнених громад Херсонської області евакуювали двох людей.

Гуманітарна місія в Олешках на т.о. Херсонщині

Росія та Україна погодилися тимчасово припинити бойові дії в Олешках на ТОТ Херсонщини, щоб забезпечити доставку гуманітарної допомоги та підготувати евакуацію цивільних безпечним коридором. Локальне припинення вогню має розпочатися 29 жовтня 2026 року.

Згідно із заявою, перша леді США Меланія Трамп та її представник працювали безпосередньо з керівництвом Росії та України, щоб узгодити умови локального припинення вогню.

Генштаб підтвердив готовність Сил оборони виконувати гуманітарну місію в окупованих Олешках. Українські підрозділи раніше доставляли гуманітарні вантажі до Олешок та навколишніх сіл за допомогою дронів.

Україна запроваджує режим припинення вогню в тимчасово окупованих Олешках Херсонської області для проведення гуманітарної операції. Він розпочнеться з 03:00 год 27 жовтня.