Держсекретар США звів війну в Україні лише до питання Донбасу

Державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо заявив, що війна в Україні "насправді стосується Донбасу".

Як пише "Радіо Свобода", голова американської дипломатії стверджує, що предмет збройного протистояння - це "один конкретний регіон країни, який становить близько 11% території".

Росія нібито хоче отримати його воєнним шляхом, але не здатна це зробити, а Україна "не бажає від нього відмовлятися, і це зрозуміло, бо це питання суверенітету і власної довгострокової безпеки".

Рубіо вчергове підтвердив свою позицію щодо того, що ця війна не може бути вирішена на полі бою, а її завершення можливе тільки дипломатичним шляхом. У США хочуть домогтися такого результату, коли "обидві сторони отримають певну вигоду, але водночас підуть на поступки".