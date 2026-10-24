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Держсекретар США звів війну в Україні лише до питання Донбасу

Рубіо переконаний, що завершення можливе тільки шляхом дипломатії.

Держсекретар США звів війну в Україні лише до питання Донбасу
Марко Рубіо
Фото: EPA/UPG

Державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо заявив, що війна в Україні "насправді стосується Донбасу".

Як пише "Радіо Свобода", голова американської дипломатії стверджує, що предмет збройного протистояння - це "один конкретний регіон країни, який становить близько 11% території". 

Росія нібито хоче отримати його воєнним шляхом, але не здатна це зробити, а Україна "не бажає від нього відмовлятися, і це зрозуміло, бо це питання суверенітету і власної довгострокової безпеки". 

Рубіо вчергове підтвердив свою позицію щодо того, що ця війна не може бути вирішена на полі бою, а її завершення можливе тільки дипломатичним шляхом. У США хочуть домогтися такого результату, коли "обидві сторони отримають певну вигоду, але водночас підуть на поступки". 

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