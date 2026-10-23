Глава УГКЦ укотре передав Папі Леву XIV списки українських військовополонених

Як зазначав Блаженніший Святослав, імена полонених він отримує безпосередньо від їхніх рідних.

23 жовтня під час приватної аудієнції у Лева XIV у Ватикані Глава Української Греко-Католицької Церкви Блаженніший Святослав (Шевчук) передав Папі списки українських військовополонених.

Про це повідомляє Секретаріат Глави УГКЦ в Римі.

Передавання списків Понтифіку є частиною постійних зусиль Глави УГКЦ, спрямованих на посилення міжнародної взаємодії та залучення Святого Престолу до гуманітарних ініціатив задля звільнення українців, які перебувають у російському полоні.

Як зазначав Блаженніший Святослав, імена полонених він отримує безпосередньо від їхніх рідних, які звертаються до нього під час зустрічей з українськими громадами у різних регіонах України. За його словами, за кожним таким списком стоять конкретні люди та родини, які чекають на повернення своїх близьких.

Нагадаємо, сьогодні Україна повернула з російського полону 270 осіб. Серед звільнених з полону – нацгвардійці, зокрема воїни "Азову", прикордонники, тероборонівці, військовослужбовці Військово-Морських Сил, Сухопутних військ, Десантно-штурмових військ і Державної спеціальної служби транспорту, а також дев’ять цивільних.