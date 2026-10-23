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Глава УГКЦ укотре передав Папі Леву XIV списки українських військовополонених

Як зазначав Блаженніший Святослав, імена полонених він отримує безпосередньо від їхніх рідних.

Глава УГКЦ укотре передав Папі Леву XIV списки українських військовополонених
Папа Римсткий Лев XIV та Глава УГКЦ Святослав (Шевчук)
Фото: Департамент інформації УГКЦ

23 жовтня під час приватної аудієнції у Лева XIV у Ватикані Глава Української Греко-Католицької Церкви Блаженніший Святослав (Шевчук) передав Папі списки українських військовополонених.

Про це повідомляє Секретаріат Глави УГКЦ в Римі.

Передавання списків Понтифіку є частиною постійних зусиль Глави УГКЦ, спрямованих на посилення міжнародної взаємодії та залучення Святого Престолу до гуманітарних ініціатив задля звільнення українців, які перебувають у російському полоні.

Як зазначав Блаженніший Святослав, імена полонених він отримує безпосередньо від їхніх рідних, які звертаються до нього під час зустрічей з українськими громадами у різних регіонах України. За його словами, за кожним таким списком стоять конкретні люди та родини, які чекають на повернення своїх близьких.

Нагадаємо, сьогодні Україна повернула з російського полону 270 осіб. Серед звільнених з полону – нацгвардійці, зокрема воїни "Азову", прикордонники, тероборонівці, військовослужбовці Військово-Морських Сил, Сухопутних військ, Десантно-штурмових військ і Державної спеціальної служби транспорту, а також дев’ять цивільних.

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