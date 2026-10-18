Папа Римський Лев XIV після повернення з лікарні зустрівся із паломниками

Папа Римський Лев XIV у неділю зустрівся з паломниками у Ватикані після повернення з лікарні. Він подякував вірянам за молитви та підтримку, а також медичному персоналу лікарні імені Аґостіно Джемеллі.
Про це повідомляє Vatican News.
Паломники зібралися на площі Святого Петра та прилеглій площі Пія XII. Понтифік звернувся до них із вікна Апостольського палацу.
"Я хочу подякувати всім, хто в ці дні молився за мене. Я справді відчув вашу підтримку", – сказав Лев XIV.
Після молитви "Ангел Господній" Папа також висловив вдячність працівникам лікарні, де проходив лікування.
За словами понтифіка, пережитий досвід допоміг йому краще зрозуміти людей, які стикаються з хворобами.
"Подолавши цей делікатний етап, я тепер поступово повертатимуся до своїх обов’язків, завжди з допомогою Бога та ваших молитов", – зазначив він.
- У Лева XIV діагностували аденокарциному легені – найпоширеніший тип раку цього органа. Усі його публічні заходи скасували до 20 жовтня.
- 71-річному понтифіку провели операцію 13 жовтня. Втручання тривало близько 90 хвилин і минуло без ускладнень. Вже 18 жовтня Понтифіка виписали з лікарні.