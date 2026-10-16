Лев XIV висловив занепокоєння гуманітарною ситуацією в місті на Херсонщині та закликав до безпечної евакуації цивільних.

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Папа Римський Лев XIV провів телефонну розмову з російським диктатором Владіміром Путіним і попросив про перемир’я для доставки гуманітарної допомоги в Олешки Херсонської області.

Про це повідомила пресслужба Святого Престолу.

"Під час розмови Святіший Отець висловив глибоке занепокоєння з приводу тяжкої гуманітарної ситуації в місті Олешки Херсонської області, попросивши про перемир’я, щоб забезпечити доставку продовольчої та медичної допомоги, а також добровільну й безпечну евакуацію цивільного населення", – йдеться в повідомленні.

Також Лев XIV підтвердив зусилля Святого Престолу на підтримку діалогу та миру.

Про критичну ситуацію в окупованому місті, читайте у матеріалі LB.ua "Ми, звісно, виживемо… або ні". Що відбувається в окупованих Олешках".