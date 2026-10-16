«Ні об'єднання, ні незалежності, ні застосування сили». Чжен Лівень й альтернативний шлях для Тайваню
«Ні об'єднання, ні незалежності, ні застосування сили». Чжен Лівень й альтернативний шлях для Тайваню
​BMW відмовилася надавати службовий автомобіль новому спікеру парламенту Саксонії-Ангальт від AfD
​BMW відмовилася надавати службовий автомобіль новому спікеру парламенту Саксонії-Ангальт від AfD
Глава Литви відповів на заяву Трампа про необхідність обрати нового президента України
Глава Литви відповів на заяву Трампа про необхідність обрати нового президента України
Очищення влади чи ручне управління. Парламент готує нові правила відкликання депутатів місцевих рад і мерів
Очищення влади чи ручне управління. Парламент готує нові правила відкликання депутатів місцевих рад і мерів
«Передайте товаришам, щоб вони не намагалися виділити з України свою область». Як Ленін закрив Донецько-Криворізьку республіку
«Передайте товаришам, щоб вони не намагалися виділити з України свою область». Як Ленін закрив Донецько-Криворізьку республіку
Чи може посипатися здоров’я від життя у тривалому стресі? Пояснюємо з лікаркою Іриною Левадою
Пояснюють лікаріЧи може посипатися здоров’я від життя у тривалому стресі? Пояснюємо з лікаркою Іриною Левадою
На Рівненщині судитимуть 14-річну дівчину за вбивство військового на замовлення РФ
На Рівненщині судитимуть 14-річну дівчину за вбивство військового на замовлення РФ
Корецький: Кабмін розглядає можливість скасування можливості 100 % працівників критичних підприємств через значні зловживання
Корецький: Кабмін розглядає можливість скасування можливості 100 % працівників критичних підприємств через значні зловживання
Росіяни атакували Київ "Цирконами" та дронами (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ "Цирконами" та дронами (оновлено)
ГоловнаСвіт

Папа Римський Лев XIV говорив із Путіним про перемир’я для доставки гуманітарної допомоги в окуповані Олешки

Лев XIV висловив занепокоєння гуманітарною ситуацією в місті на Херсонщині та закликав до безпечної евакуації цивільних.

Папа Римський Лев XIV говорив із Путіним про перемир’я для доставки гуманітарної допомоги в окуповані Олешки

Папа Римський Лев XIV провів телефонну розмову з російським диктатором Владіміром Путіним і попросив про перемир’я для доставки гуманітарної допомоги в Олешки Херсонської області.

Про це повідомила пресслужба Святого Престолу.

"Під час розмови Святіший Отець висловив глибоке занепокоєння з приводу тяжкої гуманітарної ситуації в місті Олешки Херсонської області, попросивши про перемир’я, щоб забезпечити доставку продовольчої та медичної допомоги, а також добровільну й безпечну евакуацію цивільного населення", – йдеться в повідомленні.

Також Лев XIV підтвердив зусилля Святого Престолу на підтримку діалогу та миру.

Про критичну ситуацію в окупованому місті, читайте у матеріалі LB.ua "Ми, звісно, виживемо… або ні". Що відбувається в окупованих Олешках".

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies