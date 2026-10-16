Польща втретє за добу підняла авіацію через російські удари по заходу України

Аеропорти в Любліні та Жешуві призупиняли польоти.

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Польща втретє за останню добу підняла в повітря свою авіацію та літаки союзників по НАТО на тлі російських ударів по Україні.

Про це повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі.

За інформацією командування, рішення ухвалили через чергові російські атаки із застосуванням безпілотників по цілях на заході України.

Також польські військові привели до найвищого ступеня готовності наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки.

У командуванні наголосили, що ці заходи мають превентивний характер і спрямовані на гарантування безпеки та захист повітряного простору Польщі, зокрема в районах поблизу зон загрози.

Крім того, Польське агентство аеронавігаційного обслуговування (PANSA) повідомило про тимчасове призупинення польотів в аеропортах Любліна та Жешува. Це зробили для забезпечення свободи дій військової авіації.