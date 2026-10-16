У Франції заявили, що під час протестів підлітки отримали поранення, “характерні для воєнних дій”

У Франції юристи та правозахисні групи заявили, що під час протестів кілька підлітків отримали від поліцейської зброї поранення “характерні для воєнних дій”.
Про це повідомляє The Guardian.
У країні триває четвертий тиждень найбільшого молодіжного протестного руху за десятиліття. Сотні середніх шкіл у всій країні були заблоковані, учні вимагають збільшення штату вчителів та ремонту старих будівель.
Поліція затримала безпрецедентну кількість дітей, деякі з яких повідомляли про побиття або расові образи.
Правоохоронці розпочали внутрішнє розслідування за 36 заявами про насильство з боку офіцерів щодо демонстрантів. Зазначається, що чотирьох дітей нібито “скалічили” вибуховою зброєю, а шестеро дітей отримали “значні травми”.
Як повідомив сенату міністр внутрішніх справ Лоран Нуньєс, є також інші скарги щодо фізичних ударів, образ і сексуального насильства.
Цього тижня поліцейському у західному місті Тур висунули звинувачення в завданні тяжких тілесних ушкоджень. Там 16-річний учень професійно-технічного навчального закладу на ім’я Маель втратив зір на одне око – ймовірно, внаслідок пострілу гумовою кулею. Поліцейський ці звинувачення відкидає.
Адвокат родини повідомив, що Маель не брав участі в жодних силових сутичках із поліцією, а просто перебував на місці проведення шкільного протесту.
За даними Міністерства юстиції, від початку шкільних протестів у середині вересня під варту загалом взяли 6773 особи віком до 18 років.
Понад 1000 із них звинувачення висунуто не було.
2190 осіб стали фігурантами судових проваджень, а майже 2000 отримали альтернативне “покарання”, як-от проходження курсу з громадянської освіти, без передачі справи до суду та без винесення обвинувального вироку.
- Протягом останніх кількох років Франція перебуває під пильною увагою через застосування поліцією вибухових засобів. Особливо гостро це питання постало після інформації про тяжкі травми, отримані учасниками вуличних демонстрацій руху “жовтих жилетів” (gilets jaunes) у 2018–2019 роках. Зокрема, надходили заяви про випадки втрати зору, а також каліцтво рук і ніг.