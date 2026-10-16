Глава Литви відповів на заяву Трампа про необхідність обрати нового президента України
Глава Литви відповів на заяву Трампа про необхідність обрати нового президента України
«Ні об'єднання, ні незалежності, ні застосування сили». Чжен Лівень й альтернативний шлях для Тайваню
«Ні об'єднання, ні незалежності, ні застосування сили». Чжен Лівень й альтернативний шлях для Тайваню
Очищення влади чи ручне управління. Парламент готує нові правила відкликання депутатів місцевих рад і мерів
Очищення влади чи ручне управління. Парламент готує нові правила відкликання депутатів місцевих рад і мерів
Чи може посипатися здоров’я від життя у тривалому стресі? Пояснюємо з лікаркою Іриною Левадою
Пояснюють лікаріЧи може посипатися здоров’я від життя у тривалому стресі? Пояснюємо з лікаркою Іриною Левадою
«Передайте товаришам, щоб вони не намагалися виділити з України свою область». Як Ленін закрив Донецько-Криворізьку республіку
«Передайте товаришам, щоб вони не намагалися виділити з України свою область». Як Ленін закрив Донецько-Криворізьку республіку
На Рівненщині судитимуть 14-річну дівчину за вбивство військового на замовлення РФ
На Рівненщині судитимуть 14-річну дівчину за вбивство військового на замовлення РФ
«Ми йшли до цього більш ніж 20 років». Що змінює для пацієнтів запуск відділення клінічних фармацевтів у Львові
Відео«Ми йшли до цього більш ніж 20 років». Що змінює для пацієнтів запуск відділення клінічних фармацевтів у Львові
​BMW відмовилася надавати службовий автомобіль новому спікеру парламенту Саксонії-Ангальт від AfD
​BMW відмовилася надавати службовий автомобіль новому спікеру парламенту Саксонії-Ангальт від AfD
Росіяни атакували Київ "Цирконами" та дронами (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ "Цирконами" та дронами (оновлено)
ГоловнаСвіт

У Франції заявили, що під час протестів підлітки отримали поранення, “характерні для воєнних дій”

Поліція затримала безпрецедентну кількість дітей, деякі з яких повідомляли про побиття або расові образи.

У Франції заявили, що під час протестів підлітки отримали поранення, “характерні для воєнних дій”
Протести у Парижі
Фото: EPA/UPG

У Франції юристи та правозахисні групи заявили, що під час протестів кілька підлітків отримали від поліцейської зброї поранення “характерні для воєнних дій”.

Про це повідомляє The Guardian.

У країні триває четвертий тиждень найбільшого молодіжного протестного руху за десятиліття. Сотні середніх шкіл у всій країні були заблоковані, учні вимагають збільшення штату вчителів та ремонту старих будівель.

Реклама

Поліція затримала безпрецедентну кількість дітей, деякі з яких повідомляли про побиття або расові образи.

Правоохоронці розпочали внутрішнє розслідування за 36 заявами про насильство з боку офіцерів щодо демонстрантів. Зазначається, що чотирьох дітей нібито “скалічили” вибуховою зброєю, а шестеро дітей отримали “значні травми”

Як повідомив сенату міністр внутрішніх справ Лоран Нуньєс, є також інші скарги щодо фізичних ударів, образ і сексуального насильства.

Цього тижня поліцейському у західному місті Тур висунули звинувачення в завданні тяжких тілесних ушкоджень. Там 16-річний учень професійно-технічного навчального закладу на ім’я Маель втратив зір на одне око – ймовірно, внаслідок пострілу гумовою кулею. Поліцейський ці звинувачення відкидає. 

Адвокат родини повідомив, що Маель не брав участі в жодних силових сутичках із поліцією, а просто перебував на місці проведення шкільного протесту.

За даними Міністерства юстиції, від початку шкільних протестів у середині вересня під варту загалом взяли 6773 особи віком до 18 років. 

Понад 1000 із них звинувачення висунуто не було. 

2190 осіб стали фігурантами судових проваджень, а майже 2000 отримали альтернативне “покарання”, як-от проходження курсу з громадянської освіти, без передачі справи до суду та без винесення обвинувального вироку.

  • Протягом останніх кількох років Франція перебуває під пильною увагою через застосування поліцією вибухових засобів. Особливо гостро це питання постало після інформації про тяжкі травми, отримані учасниками вуличних демонстрацій руху “жовтих жилетів” (gilets jaunes) у 2018–2019 роках. Зокрема, надходили заяви про випадки втрати зору, а також каліцтво рук і ніг.
Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies