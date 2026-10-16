У Франції заявили, що під час протестів підлітки отримали поранення, “характерні для воєнних дій”

Поліція затримала безпрецедентну кількість дітей, деякі з яких повідомляли про побиття або расові образи.

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У Франції юристи та правозахисні групи заявили, що під час протестів кілька підлітків отримали від поліцейської зброї поранення “характерні для воєнних дій”.

Про це повідомляє The Guardian.

У країні триває четвертий тиждень найбільшого молодіжного протестного руху за десятиліття. Сотні середніх шкіл у всій країні були заблоковані, учні вимагають збільшення штату вчителів та ремонту старих будівель.

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Поліція затримала безпрецедентну кількість дітей, деякі з яких повідомляли про побиття або расові образи.

Правоохоронці розпочали внутрішнє розслідування за 36 заявами про насильство з боку офіцерів щодо демонстрантів. Зазначається, що чотирьох дітей нібито “скалічили” вибуховою зброєю, а шестеро дітей отримали “значні травми”.

Як повідомив сенату міністр внутрішніх справ Лоран Нуньєс, є також інші скарги щодо фізичних ударів, образ і сексуального насильства.

Цього тижня поліцейському у західному місті Тур висунули звинувачення в завданні тяжких тілесних ушкоджень. Там 16-річний учень професійно-технічного навчального закладу на ім’я Маель втратив зір на одне око – ймовірно, внаслідок пострілу гумовою кулею. Поліцейський ці звинувачення відкидає.

Адвокат родини повідомив, що Маель не брав участі в жодних силових сутичках із поліцією, а просто перебував на місці проведення шкільного протесту.

За даними Міністерства юстиції, від початку шкільних протестів у середині вересня під варту загалом взяли 6773 особи віком до 18 років.

Понад 1000 із них звинувачення висунуто не було.

2190 осіб стали фігурантами судових проваджень, а майже 2000 отримали альтернативне “покарання”, як-от проходження курсу з громадянської освіти, без передачі справи до суду та без винесення обвинувального вироку.