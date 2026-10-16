В Індонезії у національному парку під час гасіння лісової пожежі загинули четверо осіб

Щонайменше чотири людини загинули, а ще двоє отримали серйозні опіки унаслідок лісової пожежі в національному парку на головному острові Індонезії.
Про це повідомляє DW з посиланням чиновників.
У Національному парку Бромо-Тенгер-Семеру на Східній Яві загинули члени пожежної команди, до якої входили, зокрема, персонал нацпарку та волонтери.
Країна Південно-Східної Азії вже кілька місяців бореться з найсильнішими за останні 10 років лісовими пожежами. У країні закрили школи, збільшилась кількість респіраторних захворювань.
Як повідомили в уряді, в країні спостерігається різке збільшення кількості місць з надзвичайно високими температурами, однак не всюди займаються пожежі. Так, до вечора четверга кількість гарячих точок сягнула 799 – проти 372 у середу.
- Дим від лісових пожеж в Індонезії спричиняє кризу в галузі охорони здоров’я у сусідніх Сінгапурі, Малайзії та на Філіппінах.
- У п’ятницю влада Малайзії розпорядилася закрити сотні шкіл через погіршення якості повітря.
- Тим часом Сінгапур очолив рейтинг найбільших міст світу з найгіршим станом повітря за версією IQAir. Куала-Лумпур посів друге місце, а Джакарта — шосте.
- Через погодне явище Ель-Ніньо у світі цьогоріч посилилися лісові та наземні пожежі.