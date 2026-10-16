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В Індонезії у національному парку під час гасіння лісової пожежі загинули четверо осіб

Країна вже кілька місяців бореться з найсильнішими за останнє десятиліття лісовими займаннями.

В Індонезії у національному парку під час гасіння лісової пожежі загинули четверо осіб
Національний парк Бромо-Тенгер-Семеру в Індонезії
Фото: EPA/UPG

Щонайменше чотири людини загинули, а ще двоє отримали серйозні опіки унаслідок лісової пожежі в національному парку на головному острові Індонезії.

Про це повідомляє DW з посиланням чиновників.

У Національному парку Бромо-Тенгер-Семеру на Східній Яві загинули члени пожежної команди, до якої входили, зокрема, персонал нацпарку та волонтери.

Країна Південно-Східної Азії вже кілька місяців бореться з найсильнішими за останні 10 років лісовими пожежами. У країні закрили школи, збільшилась кількість респіраторних захворювань.

Як повідомили в уряді, в країні спостерігається різке збільшення кількості місць з надзвичайно високими температурами, однак не всюди займаються пожежі. Так, до вечора четверга кількість гарячих точок сягнула 799 – проти 372 у середу. 

  • Дим від лісових пожеж в Індонезії спричиняє кризу в галузі охорони здоров’я у сусідніх Сінгапурі, Малайзії та на Філіппінах.
  • У п’ятницю влада Малайзії розпорядилася закрити сотні шкіл через погіршення якості повітря.
  • Тим часом Сінгапур очолив рейтинг найбільших міст світу з найгіршим станом повітря за версією IQAir. Куала-Лумпур посів друге місце, а Джакарта — шосте.
  • Через погодне явище Ель-Ніньо у світі цьогоріч посилилися лісові та наземні пожежі.
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