В Індонезії у національному парку під час гасіння лісової пожежі загинули четверо осіб

Країна вже кілька місяців бореться з найсильнішими за останнє десятиліття лісовими займаннями.

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Щонайменше чотири людини загинули, а ще двоє отримали серйозні опіки унаслідок лісової пожежі в національному парку на головному острові Індонезії.

Про це повідомляє DW з посиланням чиновників.

У Національному парку Бромо-Тенгер-Семеру на Східній Яві загинули члени пожежної команди, до якої входили, зокрема, персонал нацпарку та волонтери.

Країна Південно-Східної Азії вже кілька місяців бореться з найсильнішими за останні 10 років лісовими пожежами. У країні закрили школи, збільшилась кількість респіраторних захворювань.

Як повідомили в уряді, в країні спостерігається різке збільшення кількості місць з надзвичайно високими температурами, однак не всюди займаються пожежі. Так, до вечора четверга кількість гарячих точок сягнула 799 – проти 372 у середу.