POLITICO: Росія вербує іноземців на війну через Facebook та Google

Вербувальники орієнтуються передусім на молодих чоловіків з Африки, Азії та Білорусі, які мають проблеми з працевлаштуванням або нестабільні доходи.

Російська мережа з вербування іноземців на війну проти України використовує західні цифрові платформи, рекламні інструменти та технологічну інфраструктуру.

Про це йдеться в розслідуванні Code for Africa, яке вивчало POLITICO.

Вербувальники орієнтуються передусім на молодих чоловіків з Африки, Азії та Білорусі, які мають проблеми з працевлаштуванням або нестабільні доходи. Їм пропонують роботу на будівництві, у сфері безпеки, кіноіндустрії або допомогу з отриманням російської візи.

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Про те, що йдеться про участь у війні, у таких оголошеннях часто прямо не повідомляють. За даними дослідників, вони виявили 89 сайтів, сім сторінок або акаунтів у соцмережах Facebook та 39 месенджерів і каналів, пов’язаних із мережею. Нові ресурси, за їхніми словами, з’являються регулярно.

У рекламних матеріалах Росія пропонує значні виплати

У деяких рекламних матеріалах потенційним кандидатам обіцяють значні виплати. В одному з оголошень чоловікам з Африки пропонували участь у кінопроєкті. Інша реклама від імені IRC Russian Bear обіцяла $15 тисяч одразу після підписання контракту та щомісячну виплату в $3 тисячі.

Дослідження також виявило, що вербувальна мережа значною мірою спирається на технології західних компаній. Один із основних рекрутингових ресурсів розміщували на сервері в Амстердамі, сайти мережі створювали за допомогою ШІ-інструментів американських і шведських компаній. Дані кандидатів після заповнення анкет збирало програмне забезпечення австрійської компанії.

Для поширення реклами та відстеження її ефективності, за даними Code for Africa, використовували технології Meta і Google. Деякі сайти також містили логотипи західних медіа, зокрема BBC, створюючи хибне враження, що ці організації підтримують або схвалюють пропозиції.

Meta вже видалила понад 300 рекламних кампаній, пов’язаних із такими вербувальниками. Водночас Google заявила, що перевіряє окремі висновки розслідування.