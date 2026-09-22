У Туреччині підліток відкрив стрілянину біля школи: зросла кількість поранених (оновлено)

Підозрюваного, яким виявився 15-річний учень, затримала поліція. Також затримали його мати, батька та діда.

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Стрілянина у школі в Туреччині

У місті Тургутлу на заході Туреччини підліток відкрив вогонь біля старшої школи. Поранення отримали щонайменше 11 людей, з них 2 – у важкому стані. Підозрюваного затримала поліція.

Про це пишуть ABC та Euronews.

Стрілянина сталася близько 8:00 ранку. На місце прибули правоохоронці та медики. Постраждалих доправили до лікарень, однак про їхній стан наразі не повідомляється.

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За даними місцевих медіа, серед поранених можуть бути учні.

Правоохоронці розпочали розслідування інциденту. Після нападу безпеку навколо школи посилили.

Місцеві агентства опублікували кадри з камер спостереження, на яких, імовірно, зафіксований нападник. На відео видно молодого чоловіка в чорних джинсах, чорній куртці та зеленому одязі, який іде вулицею зі зброєю, схожою на гвинтівку.

За даними Haberler, підозрюваний – місцевий 15-річний учень. Наразі поліція перевіряє, як саме він дістав зброю, тому затримали і його рідних. Також прокуратура вивчає інформацію про можливе цькування хлопця у школі.

15 квітня 14-річний учень відкрив вогонь у школі в центральній провінції Кахраманмараш. За даними турецької влади, загинули дев’ятеро людей, зокрема вчитель, ще 13 отримали поранення. Чотирьом постраждалим проводили операції. Після нападу стрілець застрелився.