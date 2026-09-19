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На Київщині чоловік із травматичного пістолета поранив двох місцевих мешканців

Подія сталася у місті Васильків поблизу одного з дитячих майданчиків.

На Київщині чоловік із травматичного пістолета поранив двох місцевих мешканців
Фото: Нацполіція

На Київщині затримали чоловіка, який із травматичного пістолета та поранив двох місцевих мешканців. Йому загрожує до 7 років позбавлення волі.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції. 

Подія сталася у місті Васильків поблизу одного з дитячих майданчиків.

"Правоохоронці встановили, що у вечірній час до компанії людей підійшов невідомий чоловік, зробив зауваження та почав висловлюватися нецензурною лайкою в бік двох громадян. Надалі, один з чоловіків хотів наблизитися до фігуранта, однак останній завдав опоненту два удари кулаком в обличчя. Одразу після цього нападник дістав з наплічної сумки пристрій для відстрілу гумових куль та здійснив із нього щонайменше 10 пострілів у бік обох громадян", - йдеться в повідомленні.

В результаті двох потерпілих віком 42 та 30 років із непроникаючими вогнепальними пораненнями доставили до лікарні.

Стрілком виявився 32-річний місцевий мешканець. Його затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу і повідомили про підозру за фактом хуліганства, вчиненого із застосуванням предмета, заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень (ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу). 

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