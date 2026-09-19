“ППОпад-2026”: Сили безпілотних систем знищили та уразили з початку року 300 установок ворога

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Сили безпілотних систем ЗСУ досягли ювілейної позначки у 300 знищених та уражених комплексів протиповітряної оборони противника в рамках операції “ППОпад-2026”.

Про це повідомив командувач СБС ЗСУ Роберт Бровді (“Мадяр”).

Ювілейним, 300-м об'єктом стала установка ЗРК “Бук-М3Є”, яку ліквідували 19 вересня поблизу населеного пункту Українка у Запорізькій області.

За період із 10 по 18 вересня на тимчасово окупованих територіях та у Росії ліквідовано 26 одиниць ворожого ППО, загалом за вересень – 37.

Загалом за 261 добу 2026 року українські бійці знищили: