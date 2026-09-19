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“ППОпад-2026”: Сили безпілотних систем знищили та уразили з початку року 300 установок ворога

Ювілейним об'єктом стала установка ЗРК “Бук-М3Є”, яку ліквідували 19 вересня поблизу населеного пункту Українка у Запорізькій області.

“ППОпад-2026”: Сили безпілотних систем знищили та уразили з початку року 300 установок ворога
Роберт Бровді
Фото: Головнокомандувач у Facebook

Сили безпілотних систем ЗСУ досягли ювілейної позначки у 300 знищених та уражених комплексів протиповітряної оборони противника в рамках операції “ППОпад-2026”.

Про це повідомив командувач СБС ЗСУ Роберт Бровді (“Мадяр”).

Ювілейним, 300-м об'єктом стала установка ЗРК “Бук-М3Є”, яку ліквідували 19 вересня поблизу населеного пункту Українка у Запорізькій області.

За період із 10 по 18 вересня на тимчасово окупованих територіях та у Росії ліквідовано 26 одиниць ворожого ППО, загалом за вересень – 37.

Загалом за 261 добу 2026 року українські бійці знищили:

  • 162 зенітно-ракетні комплекси (ЗРК, ЗГРК, ЗРУ);
  • 124 комплекси радіолокаційних станцій (РЛС);
  • 14 комплексів радіоелектронної боротьби (РЕБ).
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