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Російський дрон влучив у вантажівку на трасі Запоріжжя-Донецьк

У Запорізькій області є влучання по автомобілях, проїжджій частині, території штрафмайданчика.

Росіяни поцілили по автомобілях та території штрафмайданчика
Росіяни поцілили по автомобілях та території штрафмайданчика

Від ранку росіяни тероризують Запоріжжя FPV-безпілотниками, поранено людину, повідомили в ОВА.

Є влучання по автомобілях, проїзній частині, території штрафмайданчика. Кілька дронів упали, не вибухнувши.

Постраждав один чоловік. Російський безпілотник влучив у вантажівку, яка рухалася трасою Запоріжжя- Донецьк. Водій отримав травми, його госпіталізували. 

“Будь ласка, під час повітряної тривоги не залишайтеся на відкритому просторі та не наближайтеся до місць падіння дронів. Навіть якщо він не вибухнув, це може бути небезпечно”, – закликав виконувач обов’язків голови Запорізької ОДА Михайло Семікін.

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