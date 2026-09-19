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200 гектарів території “Крехаївські луки” на Чернігівщині отримають заповідний статус

Цінну природну територію у заплаві Десни ще у 1994 році включили до переліку об’єктів, зарезервованих для подальшого заповідання. 

200 гектарів території “Крехаївські луки” на Чернігівщині отримають заповідний статус

Після 30 років бездіяльності 200 га території “Крехаївські луки” у Чернігівській області отримають заповідний статус, повідомили в Офісі генпрокурора.

Цінну природну територію у заплаві Десни ще у 1994 році включили до переліку об’єктів, зарезервованих для подальшого заповідання. Попри це, понад три десятиліття необхідні рішення для створення тут об’єкта природно-заповідного фонду не ухвалювалися. 

Спеціалізована екологічна прокуратура звернулася до суду з вимогою визнати таку бездіяльність протиправною. Суд першої інстанції позов задовольнив. 

Чернігівська ОДА оскаржила рішення. 4 вересня 2026 року Шостий апеляційний адміністративний суд відмовив у задоволенні апеляційної скарги та залишив рішення першої інстанції без змін. 

“Виконання судового рішення забезпечить створення на території “Крехаївські луки” об’єкта природно-заповідного фонду та встановлення належного режиму його охорони”, – йдеться у пресрелізі.

  • “Крехаївські луки” охоплюють 200 гектарів у заплаві Десни. Тут збереглася типова лучна рослинність, мешкають численні види тварин і рослин. Серед них: рідкісні види орхідних, які перебувають під загрозою зникнення.
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