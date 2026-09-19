Росія атакувала Київщину ударними дронами: пошкоджена цивільна інфраструктура

Російські війська продовжують атакувати Київщину ударними дронами. Повітряна тривога в області фактично тривала майже безперервно протягом доби.

Про це повідомив начальник Київської ОВА Тимур Ткаченко.

За цей час у чотирьох районах області пошкоджено дев’ять цивільних об’єктів. В Обухівському районі пошкоджено три об'єкти, у Вишгородському один, у Бориспільському ще два і в Бучанському три.

Також пошкоджень зазнали п'ять складських приміщень. Пошкоджені виробниче та гаражне приміщення, транспортні засоби й багатоквартирний будинок.

За словами Ткаченка, російські війська знову завдають ударів по цивільній інфраструктурі, складах, виробничих об’єктах і житлу людей.

Мешканців області закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та під час небезпеки перебувати в укриттях або інших безпечних місцях.