Чи всім потрібен психолог?

Це багато в чому вдалося. Психологічна допомога стала значно видимішою, а сама професія — зрозумілішою і ближчою. В умовах війни, коли мільйони людей переживають втрати, тривалий стрес, вимушене переміщення, розлуку, невизначеність та інші важкі події, доступ до якісної психологічної допомоги справді має величезне значення.

Ще не так давно психологічну допомогу в Україні доводилося популяризувати. Пояснювати, що звернення до психолога не є ознакою слабкості, що психічні труднощі заслуговують на увагу, а по допомогу можна приходити раніше, ніж ситуація стане критичною.

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Можливо, саме тому настав час поставити запитання, яке ще кілька років тому могло б прозвучати дивно: чи всім насправді потрібен психолог? Не тому, що психологічна допомога стала менш важливою, а тому, що звернення до психолога поступово перетворюється на універсальну відповідь на дуже різні людські труднощі. Людина переживає втрату — їй радять звернутися до психолога. Не може визначитися, що робити далі, — теж до психолога. Виснажена — до психолога. Дитині складно в школі — рекомендують психолога. У команді масово вигорають працівники — знову потрібен психолог.

У кожній із цих ситуацій психолог справді може допомогти. Але потреби людини можуть бути значно ширшими, а психологічна допомога — лише одним із можливих способів підтримки. Тому важливіше не автоматично радити психолога, а запитати: що зараз найбільше ускладнює життя цієї людини і яка допомога може бути їй потрібна?

Не кожна складність потребує професійної допомоги

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Люди мають різні способи справлятися з втратами, розлученнями, переїздами, конфліктами, невизначеністю та життєвими кризами. Ми говоримо з близькими, шукаємо підтримки у спільноті, спираємося на попередній досвід, іноді приймаємо невдалі рішення, змінюємо їх і поступово знаходимо спосіб жити далі.

Психічне здоров’я включає здатність людини справлятися з частиною життєвих труднощів за допомогою власних ресурсів та стосунків. Іноді після важкої події людині справді потрібен психолог. Інколи — час, близькі люди, повернення до звичного життя і можливість поступово осмислити те, що сталося. Ми не завжди можемо наперед знати, якого саме способу підтримки буде достатньо. Тому доступність психологічної допомоги важливо не плутати з її обов’язковістю.

Водночас не обов’язково чекати, поки ситуація стане критичною. Якщо труднощі не минають або посилюються, суттєво впливають на сон, роботу, навчання, стосунки чи здатність справлятися з повсякденними справами, варто звернутися по професійну допомогу. А коли йдеться про загрозу життю чи безпеці людини, потрібна невідкладна фахова допомога.

Коли терапія стає соціальною нормою

Разом із популярністю психології змінюється і наше уявлення про те, як виглядає людина, яка «правильно» піклується про своє психічне здоров’я. У публічному просторі турботу про психічне здоров’я дедалі частіше пов’язують із певним набором практик: знати свої тригери, встановлювати межі, розуміти власні патерни у стосунках, вміти називати емоції та звертатися до терапії.

Частина цього справді може робити життя кращим. Проблема починається тоді, коли один зі способів піклуватися про себе поступово перетворюється на стандарт. Людина, яка ніколи не була в терапії, не обов’язково погано знає себе. Людина, яка пережила важку подію без психолога, не обов’язково «витіснила» свій досвід. Не кожні складні стосунки потрібно роками аналізувати, і не кожна життєва криза потребує тривалої терапевтичної роботи.

У людей є різні способи осмислювати досвід і відновлюватися. Психологічна допомога — один із них, надзвичайно цінний, але не єдиний.

Ми не повинні передавати психологу функцію близьких людей

Є ще одна зміна, яку легко не помітити. Коли хтось поруч переживає горе, сильний страх або життєву кризу, ми часто боїмося сказати щось неправильно. Не знаємо, як реагувати на сльози, що відповідати людині, яка втратила близького, як говорити з тим, хто повернувся з війни, або як підтримати колегу, який очевидно не справляється. І тоді фраза «тобі варто звернутися до психолога» може стати безпечним виходом.

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Іноді це справді хороша рекомендація. Проте вона не замінює простого людського «я поруч».

Психолог має професійні знання і навички, яких немає у друзів, партнерів чи колег. Але психолог не може і не повинен замінити людині стосунки, належність до спільноти, дружбу, близькість і щоденну підтримку. Особливо під час війни психічне здоров’я не може бути лише справою людини та її психолога. Ми значною мірою витримуємо складні періоди через інших людей.

Не всі проблеми знаходяться всередині людини

Є й інша причина не поспішати з універсальною рекомендацією звернутися до психолога: джерело проблеми може бути зовнішнім.

Якщо працівники в організації масово вигорають, психологічна підтримка може бути необхідною, але вона не замінить перегляду навантаження та управлінських процесів. Якщо людина не спить через нічні обстріли, робота зі сном має враховувати реальність, у якій вона живе. Якщо сім’я після евакуації не має стабільного житла і доходу, психологічна підтримка може допомагати переживати цей період, але частина її потреб лежить зовсім в іншій площині.

На психічний стан впливають робота, гроші, житло, фізична безпека, здоров’я, стосунки, соціальна підтримка та можливість хоча б частково контролювати власне життя.

Психолог може допомагати людині справлятися з тим, що вона не може змінити, і підтримувати її там, де зміни можливі. Водночас психологічна допомога не повинна ставати способом адаптувати людей до будь-яких умов.

Особливо небезпечно це на рівні організацій і систем. Коли людям, які працюють у хронічно поганих умовах, пропонують лише тренінги зі стійкості та профілактики вигорання, відповідальність поступово переходить до самих працівників: система залишається такою самою, а людина має навчитися краще її витримувати.

Що тоді означає справді дбати про психічне здоров’я?

Можливо, передусім — не шукати однієї універсальної відповіді. Іноді людині потрібна професійна психологічна допомога, і важливо, щоб вона була доступною та якісною. Іноді — консультація психіатра або іншого лікаря. В інших ситуаціях найбільше значення матимуть близькі люди, спільнота, практична допомога, відпочинок або вирішення конкретної проблеми. Часто різні види підтримки потрібні одночасно.

Тому суспільство, яке справді серйозно ставиться до психічного здоров’я, не може обмежитися збільшенням кількості психологів або закликами частіше звертатися по психологічну допомогу.

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Йому потрібні люди, які вміють бути поруч одне з одним. Організації, які беруть відповідальність за умови праці. Школи, у яких психолог не залишається єдиною людиною, відповідальною за благополуччя дітей. Лікарні, де психологічна підтримка є частиною ширшої турботи про пацієнта. Громади, у яких людина може отримати різні види допомоги залежно від своєї потреби. І, звичайно, психологи — професійні, доступні й інтегровані в ці системи підтримки.

Тому важливіше не знайти універсальну відповідь на запитання «чи всім потрібен психолог?», а навчитися розрізняти, коли людині потрібна психологічна допомога, коли — медична, коли — підтримка близьких, коли — практична допомога або зміна умов, а коли вона має достатньо ресурсів, щоб поступово пройти складний період своїм способом. Часто ці речі не виключають, а доповнюють одна одну.

Почати можна з простих запитань: що саме зараз найбільше ускладнює життя? Чого бракує — безпеки, сну й відпочинку, грошей, житла, підтримки близьких, медичної чи психологічної допомоги? Чи вдається справлятися з повсякденними справами? Чи стає з часом легше, чи, навпаки, труднощі посилюються?

Відповіді не завжди очевидні, і психолог може допомогти їх знайти. Але зріле ставлення до психічного здоров’я, можливо, починається саме з цього: не з автоматичної рекомендації «йди до психолога», а із запитання — яка допомога потрібна саме цій людині саме зараз?