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Причиною смерті колишньої нареченої Володимира Кличка назвали наркотик

Гейден Панеттьєрі приймала препарат із сильним опіоїдом.

Причиною смерті колишньої нареченої Володимира Кличка назвали наркотик
Гейден Панеттьєрі
Фото: EPA/UPG

Американські слідчі дійшли висновку, що причиною смерті акторки Гейден Панеттьєрі став препарат оксикодон, який містив сильний наркотик фентаніл.

Як пише TMZ, ймовірно, екснаречена та мати єдиної доньки українського боксера Володимира Кличка мала свого власного дилера у Лос-Анджелесі, який постачав їй препарати з чорного ринку. Перед поїздкою до Південної Кароліни Панеттьєрі прийняла один з них.

В оксикодоні міститься опіоїдний анальгетик, який за своєю дією у 20-40 разів сильніший за героїн та у 100 разів більше ефективний, ніж морфін. Його застосовують лише за рецептом для усунення больового синдрому. Навіть одна пігулка могла стати для акторки фатальною.

Панеттьєрі була знайдена мертвою 16 серпня, їй було 36 років. У 2014-ому вона народила від Володимира Кличка дівчинку, яку назвали Каєю-Євдокією. Після припинення стосунків з американкою боксер виховував доньку самостійно, адже Гейден мала проблеми з алкоголем та наркотиками. 

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