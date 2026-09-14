Президент США стверджує, що і Україна, і РФ на це погодилися.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна погодилася не завдавати ударів по об'єктах російської енергетики. Росія, за його словами, погодилася зробити те саме.

Про це Трамп написав у своїй соцмережі.

Він також зазначив, що зростання світових цін на дизельне паливо "зумовлене переважно українсько-російськоюю війною, а не Іраном".

Раніше Трамп закликав Україну припинити удари по дизпаливу в РФ, заявивши, що атаки спричиняють дефіцит.

Як повідомлялося, аналітики Головного управління розвідки вважають, що на полі бою немає жодних ознак, які б вказували на готовність Росії припинити вогонь і почати переговори. План Росії такий, що до кінця року жодних домовленостей і підписання мирної угоди не буде.