Медіа: Весілля Дональда Трампа-молодшого таємно оплатив близький до Путіна російський бізнесмен

Російський бізнесмен Умар Кремльов, якого пов'язують із президентом РФ Владіміром Путіним, профінансував організацію весілля сина президента США Дональда Трампа – Дональда Трампа-молодшого.

Про це йдеться у розслідуванні ProPublica.

За даними журналістів, Кремльов оплатив оренду одного з приватних островів на Багамах, де проходила частина весільних заходів і проживали гості. Також він фінансував, зокрема, феєрверки та інші витрати, а його команда допомагала організовувати подію.

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Весілля Трампа-молодшого та Беттіни Андерсон відбулося у травні на двох приватних островах. На ньому були близько 50 гостей, серед яких члени родини Трампа та Кремльов.

Окремо журналісти звернули увагу на склад гостей. Серед запрошених була помітна група росіян, які часто спілкувалися між собою російською. Серед них був Олександр Лагутін, бізнесмен, який раніше обіймав керівні посади в російському оборонному підряднику та державній енергетичній компанії. Також на весіллі була Олена Соболь – близька соратниця Кремльова в IBA.

Після весілля родина Трампа опублікувала багато фотографій і відео з події, однак більшість російських гостей на них не фігурує. Сам Трамп-молодший у своєму подкасті наголошував на приватності святкування та зазначав, що присутні не повинні були розголошувати інформацію про гостей.

Журналісти також встановили, що Трамп-молодший міг самостійно дозволити собі оплатити таке весілля. Forbes раніше оцінював його статки приблизно у $300 млн. Тому, як зазначає ProPublica, залишається незрозумілим, чому Кремльов вирішив оплатити значну частину заходу.

Сам Кремльов очолює Міжнародну боксерську асоціацію (IBA), яку тривалий час фінансувала російська державна енергокомпанія "Газпром". Витрати на весілля, за даними розслідування, оплачувала пов'язана з IBA структура в Дубаї, яку асоціація використовує для фінансових операцій.

Журналісти зазначають, що Кремльов і Трамп-молодший вперше зустрілися у вересні 2025 року. Трамп-молодший виступав на заході IBA у Стамбулі, де був присутній і Кремльов.

Представник Трампа-молодшого не заперечив інформацію про оплату весільних витрат Кремльовим. Він заявив, що російський бізнесмен є "особистим другом" Трампа-молодшого, але між ними немає ділових відносин.

За його словами, вони познайомилися через спільного друга у мисливському середовищі та зблизилися завдяки спільному інтересу до боксу й активного відпочинку.

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Пресслужба Кремльова також підтвердила дружні стосунки бізнесмена та Трампа-молодшого. Водночас там заявили, що Кремльов ніколи не обговорював політичні питання зі своїми американськими друзями та знайомими.

Колишній співробітник ФБР Френк Монтойя-молодший заявив, що ситуація із фінансування весілля Трампа-молодшого може створювати ризики через можливість використання грошей для отримання доступу до впливових людей.

За даними ProPublica, напередодні весілля Кремльов перебував у Китаї під час візиту Путіна. Водночас його пресслужба заперечила, що він входив до офіційної делегації російського президента.

Що відомо про Кремльова

За даними ProPublica, Кремльов стрімко почав набирати вплив у Росії після зміни імені у 2010 році. Раніше він був відомий як Умар Лутфуллоєв.

Згодом він приєднався до російського пропутінського байкерського угруповання "Нічні вовки". Саме через це, як зазначає ProPublica з посиланням на російські розслідування, Кремльов зблизився з Олексієм Рубежним, який нині очолює службу охорони президента РФ. У 2017 році Кремльов очолив Федерацію боксу Росії.

У 2020 році він став президентом Міжнародної боксерської асоціації. За його керівництва організація отримала значне фінансування від "Газпрому". Колишні високопоставлені співробітники IBA заявляли ProPublica, що діяльність Кремльова мала політичний складник і була пов'язана з використанням спорту для посилення російського впливу.

У 2023 році Міжнародний олімпійський комітет позбавив IBA права організовувати олімпійські боксерські змагання. Серед причин МОК називав проблеми з управлінням асоціацією та відсутність прозорості щодо джерел її фінансування.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Кремльов, за даними ProPublica, побоювався можливих американських санкцій. Водночас наразі його немає у відкритих санкційних списках США. Через погіршення відносин Росії із Заходом значну частину операцій IBA перенесли зі Швейцарії до Об'єднаних Арабських Еміратів. Саме пов'язана з IBA структура в Дубаї, як встановили журналісти, згодом оплачувала витрати на весілля Трампа-молодшого.

Кремльов також намагався посилити присутність у США. У січні 2025 року він звернувся до Дональда Трампа з відкритим листом, закликавши президента звернути увагу на діяльність Міжнародного олімпійського комітету. У вересні того ж року Трамп-молодший взяв участь у заході IBA у Стамбулі.

У квітні 2026 року Путін нагородив його орденом Дружби.

Україна також запровадила проти Кремльова санкції через його близькість до російського президента та ФСБ. Крім того, Кремльов пов'язаний з організацією Healthy Fatherland, яку Україна внесла до санкційних списків через її ймовірну участь у програмі переміщення українських дітей з окупованих територій під виглядом "реабілітації".