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Румунія екстрадувала мера Рахова Медвідя, який втік із України в 2023 році

Він розшукується українськими правоохоронцями у справі про заволодіння бюджетними коштами. 

Румунія екстрадувала мера Рахова Медвідя, який втік із України в 2023 році
Міський голова Рахова Віктор Медвідь
Фото: t.me/VGlagola

Румунія екстрадувала колишнього мера Рахова Віктора Медвідя, який у 2023 році втік з України. Суд взяв його під варту з можливістю внесення 332,8 тис. грн застави застави.

Про це повідомляє ZAXID.NET

Медвідь керував містом з 2015 року. Першу каденцію йому забезпечила перемога партії "Єдиний центр" Віктора Балоги, вдруге Медвідь став міським головою від "Слуги народу".

Медвідь втік з України на тлі скандалу зі своїм заступником, який отримав підозру за привласнення 2,2 млн грн на будівництві реабілітаційного центру. 30 червня 2023 року, через тиждень після затримання підлеглого, Медвідь оформив собі відрядження до румунської комуни Бістра нібито на зустріч для написання спільного грантового проєкту та виїхав з України.

21 липня 2023 року МВС оголосило мера Рахова у розшук, а 4 серпня на сайті Рахівської міськради з’явилася заява про дострокове складення повноважень Медвідя. Мер заявив, що не дозволяв "договорняків" та боровся проти "забаганок окремих людей та депутатів, які намагалися отримати шматки землі", а ще - "не дозволяв лісовим урядовцям здійснювати їх "нечисті плани". 

Депутати Рахівської міськради проголосували за дострокове припинення повноважень міського голови з другої спроби. Йому заочно оголосили підозру у підробленні документів та розтраті чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою людей (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України). Санкції статей передбачають до 8 років ув’язнення. 

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