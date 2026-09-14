Кубинця із Росії підозрюють в організації терактів у Литві та Польщі за завданням ГРУ

Кубинця Оеміса Ромагоза Дурруті, який проживає в Росії, підозрюють в тому, що за завданням російської військової розвідки (ГРУ) організував терористичні атаки в Литві, Польщі, Чехії та Румунії, пише Delfi.

За даними журналістів, чоловік, який працює в Росії вчителем сальси і бачати, вербував у соціальних мережах громадян країн Латинської Америки, які переважно шукали роботу, які могли вільно переміщатися Шенгенською зоною.

Із травня до вересня 2024 року Ромагоза Дурруті координував сплановані ГРУ теракти у Польщі, Чехії, Румунії та Литві.

Реклама

У Литві він пов'язаний із спробами підпалу у вересні 2024 року в Шяуляй. Тоді ціллю були мобільні станції аналізу радіочастотного спектру, що зберігалися на території компанії TVC Solutions, призначені для України. Вони використовуються в тому числі для виявлення дронів.

Люди під керівництвом Рамунаса Дірмейкіса на той момент "виконали" більше половини замовлення – 18 із 30 станцій. За даними правоохоронних органів, обладнання вартістю понад 1,5 млн євро намагалися підпалити 17 та 22 вересня. У другому випадку запальна рідина спалахнула, але вогонь не перекинувся на техніку.

Зазначається, що для операції у Литві були завербовані колумбійці, кубинці, іспанець, білорус та росіянин. Їм оплачували авіаквитки, готелі та таксі, а також передавали інформацію про цілі.

Слідство встановило, що частина підозрюваних не знала, що справжнім замовником операції є російське ГРУ. Адвокати підсудних у Шяуляй повідомили журналістам, що їхні підзахисні нібито вважали, що виконують завдання щодо залякування бізнес-конкурентів.

Ромагоза Дурруті шукав виконавців у групах Telegram та Facebook. Використовуючи кілька різних облікових записів, він пропонував роботу в Європі, а в деяких випадках шукав людей з військовим досвідом.

Один із завербованих ним колумбійців у травні 2024 року здійснив дві атаки у Польщі – у Варшаві та Радомі, а пізніше підпалив автобусний парк у Празі. Інший колумбієць був затриманий у Румунії під час підготовки підпалу підприємства з переробки відходів.

Наразі у Литві під вартою перебувають семеро людей, підозрюваних чи звинувачених у терористичній діяльності. Ще на трьох, включаючи Ромагозу Дурруті, видано міжнародні ордери на арешт. Одну з розшукуваних, кубинку Майру Еукаріс де ла Ластру Ністаль, було затримано цього року в Панамі.

Два головні організатори атаки в Шяуляй – громадяни Куби Алексіс Пекоросо та Ромагоза Дурруті – оголошені у міжнародний розшук.

Раніше агентство BNS повідомляло, що у переданій до суду у січні справі громадяни Білорусі, Колумбії, Іспанії, Куби та Росії звинувачуються в участі в терористичній групі, замаху на теракт та фінансуванні тероризму. Щодо всіх обвинувачених застосовано крайній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.