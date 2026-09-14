Трамп скасував мито США на ірландське віскі

Сполучені Штати є основним експортним ринком для цього алкогольного напою, але ірландські бренди програють конкурцію виробникам із Шотландії та Північної Ірландії.

Президент США Дональд Трамп оголосив, що скасує 10-відсоткове мито США на ірландське віскі.

Про це повідомляє Politico.

Тариф американець скасував нібито на знак подяки за проведення турніру з гольфу “Irish Open” на гольф-курорті Трампа в Дунбезі.

Сполучені Штати є основним експортним ринком для ірландських виробників віскі. Проте з травня ірландські бренди програють конкурентну боротьбу виробникам із Шотландії та Північної Ірландії. Причиною стали нерівні умови через скасування Трампом мит на британський експорт. Американський президент пов’язав це рішення з візитом короля Чарльза до США.

Трамп розповів, що обговорював питання мит на віскі під час вечері у суботу з професійними ірландськими гравцями в гольф.

Ставка мита США на ірландське віскі, як і на більшість товарів ЄС, становить 10%. Верховний суд США визнав незаконними частини каральних тарифів Трампа, зокрема попередню 15-відсоткову ставку на цей алкогольний напій.