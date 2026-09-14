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Трамп скасував мито США на ірландське віскі

Сполучені Штати є основним експортним ринком для цього алкогольного напою, але ірландські бренди програють конкурцію виробникам із Шотландії та Північної Ірландії.

Трамп скасував мито США на ірландське віскі
Ірландське віскі на вітрині продуктового ринку в Берлінгтоні, штат Массачусетс, США
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп оголосив, що скасує 10-відсоткове мито США на ірландське віскі.

Про це повідомляє Politico.

Тариф американець скасував нібито на знак подяки за проведення турніру з гольфу “Irish Open” на гольф-курорті Трампа в Дунбезі.

Сполучені Штати є основним експортним ринком для ірландських виробників віскі. Проте з травня ірландські бренди програють конкурентну боротьбу виробникам із Шотландії та Північної Ірландії. Причиною стали нерівні умови через скасування Трампом мит на британський експорт. Американський президент пов’язав це рішення з візитом короля Чарльза до США.

Трамп розповів, що обговорював питання мит на віскі під час вечері у суботу з професійними ірландськими гравцями в гольф.

Ставка мита США на ірландське віскі, як і на більшість товарів ЄС, становить 10%. Верховний суд США визнав незаконними частини каральних тарифів Трампа, зокрема попередню 15-відсоткову ставку на цей алкогольний напій.

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