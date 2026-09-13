Джерела: українські спецслужби ліквідували в Донецьку убивцю розвідника-спецпризначенця Максима Шаповала
Джерела: українські спецслужби ліквідували в Донецьку убивцю розвідника-спецпризначенця Максима Шаповала
Університетська лікарня у Львові дозволила показати злам – Ляшко про зміну підходів до медосвіти
Університетська лікарня у Львові дозволила показати злам – Ляшко про зміну підходів до медосвіти
Мерц скасував розмову з Трампом після його заяви про перемогу АдН на виборах у Німеччині
Мерц скасував розмову з Трампом після його заяви про перемогу АдН на виборах у Німеччині
Смертність перевищує народжуваність в Україні вже 30 років поспіль: LB.Talks про те, від чого помирає Україна РЕПОРТАЖ
ФотоСмертність перевищує народжуваність в Україні вже 30 років поспіль: LB.Talks про те, від чого помирає Україна РЕПОРТАЖ
У Fire Point заявили про початок військових випробувань балістичної ракети FP-7
У Fire Point заявили про початок військових випробувань балістичної ракети FP-7
Головний конструктор Fire Point: "Можливість занурити Москву та Пітер у повний блекаут є"
Головний конструктор Fire Point: "Можливість занурити Москву та Пітер у повний блекаут є"
Радянсько-український словник, або Яку країну, слава Богу, просрали
ФотоРадянсько-український словник, або Яку країну, слава Богу, просрали
Росіяни атакували Київ балістикою, БпЛА і крилатими ракетами. 5 жертв, понад 30 постраждалих (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою, БпЛА і крилатими ракетами. 5 жертв, понад 30 постраждалих (оновлено)
«Психіка цього дуже очікує». Як давати собі раду в постійні тривоги? Відповідає Ксенія Возніцина
Відео«Психіка цього дуже очікує». Як давати собі раду в постійні тривоги? Відповідає Ксенія Возніцина
ГоловнаСвіт

Росія ракетним терором зупинила трафік і навігацію в Чорному морі, - Сибіга

Голова МЗС наголосив, що це завдає шкоди глобальній продовольчій безпеці.

Росія ракетним терором зупинила трафік і навігацію в Чорному морі, - Сибіга
Андрій Сибіга
Фото: МЗС України

Росія збільшує атаки на портову інфраструктуру України і цивільні судна і вже зупинила трафік у Чорному морі, що завдає шкоди глобальній продовольчій безпеці.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на спільному з главою МЗС Польщі Радославом Сікорським брифінгу в Києві, передає "Радіо Свобода".

"Окремо обговорили ситуацію в Чорному морі, де Росія останнім часом нарощує атаки на українську портову інфраструктуру, цивільні судна та морські маршрути. Вона навіть не нарощує… – Росія зупинила своїм ракетним терором морські трафік і навігацію в Чорному морі, а це теж підважує і глобальну продовольчу безпеку", – сказав він.

Сибіга наголосив на важливості спільної взаємодії з Польщею для відновлення свободи судноплавства в Чорному морі. Також глава МЗС України подякував Європейському Союзу за відновлення "Коридорів солідарності".

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies