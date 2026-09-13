Росія ракетним терором зупинила трафік і навігацію в Чорному морі, - Сибіга

Росія збільшує атаки на портову інфраструктуру України і цивільні судна і вже зупинила трафік у Чорному морі, що завдає шкоди глобальній продовольчій безпеці.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на спільному з главою МЗС Польщі Радославом Сікорським брифінгу в Києві, передає "Радіо Свобода".

"Окремо обговорили ситуацію в Чорному морі, де Росія останнім часом нарощує атаки на українську портову інфраструктуру, цивільні судна та морські маршрути. Вона навіть не нарощує… – Росія зупинила своїм ракетним терором морські трафік і навігацію в Чорному морі, а це теж підважує і глобальну продовольчу безпеку", – сказав він.

Сибіга наголосив на важливості спільної взаємодії з Польщею для відновлення свободи судноплавства в Чорному морі. Також глава МЗС України подякував Європейському Союзу за відновлення "Коридорів солідарності".