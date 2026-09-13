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На Сумщині внаслідок російського удару дроном загинув енергетик

Ще один працівник, 50-річний електромонтер, отримав поранення. 

На Сумщині внаслідок російського удару дроном загинув енергетик
Наслідки осбтрілів енергетичної інфраструктури (архів)
Фото: Укренерго

На Сумщині росіяни атакували дроном енергетиків, які виїхали на ремонт пошкодженої електромережі у Конотопському районі. В результаті атаки загинув 53-річний водій. 

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Григоров.

"Ворог атакував автомобіль ремонтної бригади. 53-річний водій-енергетик загинув. Щирі співчуття рідним. Ще один працівник, 50-річний електромонтер, отримав поранення. Його доставили до лікарні, де медики надають необхідну допомогу", - написав він у Telegram.

Григоров наголосив, що це черговий цинічний злочин росіян, який забрав життя цивільної людини.

"Ворог продовжує свідомо бити по людях, які працюють задля забезпечення життєдіяльності області", - додав він. 

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