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Росіяни атакували авто швидкої допомоги в Херсоні: поранено двох медпрацівників

Внаслідок прямого влучання автомобіль спалахнув та вигорів ущент.

Росіяни атакували авто швидкої допомоги в Херсоні: поранено двох медпрацівників
Фото: Херсонська ОВА

Росіяни знову атакували безпілотником автомобіль швидкої допомоги в Корабельному районі Херсона.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін. 

"Ворожий дрон поцілив просто в автомобіль «швидкої». Внаслідок прямого влучання транспортний засіб спалахнув та вигорів ущент", - написав він у Telegram і опублікував фото наслідків.

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Поранення дістали двоє медпрацівників - 49-річний водій та 44-річний парамедик. Потерпілих доправили до лікарні для обстеження та надання необхідної допомоги. 

Пацієнтку, яку транспортувала бригада під час удару, також евакуювали до медзакладу.

Фото: Херсонська ОВА

Раніше сьогодні також повідомлялося, що унаслідок атаки росіян в Херсоні поранено трьох людей, на місці обстрілу виникла пожежа. 

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