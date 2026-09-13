Росіяни знову атакували безпілотником автомобіль швидкої допомоги в Корабельному районі Херсона.
Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.
"Ворожий дрон поцілив просто в автомобіль «швидкої». Внаслідок прямого влучання транспортний засіб спалахнув та вигорів ущент", - написав він у Telegram і опублікував фото наслідків.
Поранення дістали двоє медпрацівників - 49-річний водій та 44-річний парамедик. Потерпілих доправили до лікарні для обстеження та надання необхідної допомоги.
Пацієнтку, яку транспортувала бригада під час удару, також евакуювали до медзакладу.
Раніше сьогодні також повідомлялося, що унаслідок атаки росіян в Херсоні поранено трьох людей, на місці обстрілу виникла пожежа.