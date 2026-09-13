Денис Прокопенко став командувачем угруповання військ "Азов"

Бригадний генерал Денис "Редіс" Прокопенко 13 вересня розпочав виконання обов’язків командувача угруповання військ "Азов". Про це повідомила пресслужба корпусу.
Денис Прокопенко служить в "Азові" з липня 2014 року. Він брав участь у боях за Мар’їнку та Іловайськ, а також в обороні Маріуполя. У 2017 році у 26 років став командиром полку "Азов".
На цій посаді Прокопенко займався підготовкою особового складу, організацією сержантських та офіцерських курсів, а також командно-штабних навчань. За даними пресслужби корпусу, він також переформатував "Азов" із добровольчого підрозділу на професійне бойове з’єднання.
Нове призначення розширює командну роль Прокопенка у структурі "Азову". Із квітня 2025 року він очолював 1-й корпус Нацгвардії "Азов".
- Під час онлайн-включення на щорічній конференції YES Денис Прокопенко заявив, що ситуація на Донецькому напрямку залишається дуже важкою. Водночас під час літньої кампанії російські війська не змогли виконати жодного зі своїх стратегічних завдань.