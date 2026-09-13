Денис Прокопенко став командувачем угруповання військ "Азов"

Бригадний генерал Денис "Редіс" Прокопенко 13 вересня розпочав виконання обов’язків командувача угруповання військ "Азов". Про це повідомила пресслужба корпусу.

Денис Прокопенко служить в "Азові" з липня 2014 року. Він брав участь у боях за Мар’їнку та Іловайськ, а також в обороні Маріуполя. У 2017 році у 26 років став командиром полку "Азов".

На цій посаді Прокопенко займався підготовкою особового складу, організацією сержантських та офіцерських курсів, а також командно-штабних навчань. За даними пресслужби корпусу, він також переформатував "Азов" із добровольчого підрозділу на професійне бойове з’єднання.

Нове призначення розширює командну роль Прокопенка у структурі "Азову". Із квітня 2025 року він очолював 1-й корпус Нацгвардії "Азов".