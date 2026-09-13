У Дубному через атаку РФ тимчасово немає електрики.

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Унаслідок російського удару в Дубному на Рівненщині було уражено об’єкт енергетичної інфраструктури. Через це в місті тимчасово відсутнє електропостачання.

Про це повідомила Дубенська міська рада.

Енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків атаки та відновленням електропостачання.

Мешканців закликають зберігати спокій, економно використовувати електроенергію та стежити за офіційними повідомленнями.

Атака РФ 13 вересня

Уранці 13 вересня внаслідок атаки російського безпілотника було пошкоджено АЗС біля міжнародного пункту пропуску "Ягодин—Дорогуськ" на кордоні з Польщею. Через падіння уламків загорілися приміщення АЗС та кілька вантажівок, припаркованих поруч.

Також за два кілометри від кордону з Польщею, російські війська завдали удару по локомотиву пасажирського поїзда.

На Хмельниччині через падіння ворожого дрона пожежа виникла на території підприємства. Без постраждалих.

На Львівщині відомо про влучання у Стрию. Там пошкоджені господарські та житлові будівлі біля вокзалу, а також у господарська будівлю школи в районі Нового світу.

На Прикарпатті через атаку РФ відомо про потерпілого. Пошкоджено промисловий об’єкт.

У Тернополі уражено об`єкт транспортної інфраструктури та промислове приміщення. Є поранений.