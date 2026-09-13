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Потяги Kyiv City Express зупинятимуть під час тривоги

На Волині, за два кілометри від кордону з Польщею, російські війська завдали удару по локомотиву пасажирського поїзда.

Про це повідомила "Укрзалізниця".

"Сьогодні на Волині, за два кілометри від кордону з Польщею, ворог завдав удару по локомотиву пасажирського поїзда", – ідеться у повідомленні.

Моніторингова група завчасно попередила поїзну бригаду про загрозу. Завдяки цьому ніхто з пасажирів та залізничників не постраждав.

В "Укрзалізниці" зазначили, що продовжують моніторити повітряні загрози, забезпечувати рух поїздів та вживати максимальних заходів для безпеки пасажирів і працівників залізниці.

Уранці 13 вересня внаслідок атаки російського безпілотника було пошкоджено АЗС біля міжнародного пункту пропуску "Ягодин—Дорогуськ" на кордоні з Польщею. Через падіння уламків загорілися приміщення АЗС та кілька вантажівок, припаркованих поруч.

Міністр закордонних справ України закликав країни ЄС і НАТО посилити санкції проти Росії після російського обстрілу прикордонного регіону.

Обстріли РФ 13 вересня. Що відомо

На Хмельниччині через падіння ворожого дрона пожежа виникла на території підприємства. Без постраждалих.

На Львівщині відомо про влучання у Стрию. Там пошкоджені господарські та житлові будівлі біля вокзалу, а також у господарська будівлю школи в районі Нового світу.

На Прикарпатті через атаку РФ відомо про потерпілого. Пошкоджено промисловий об’єкт.