На Волині, за два кілометри від кордону з Польщею, російські війська завдали удару по локомотиву пасажирського поїзда.
Про це повідомила "Укрзалізниця".
"Сьогодні на Волині, за два кілометри від кордону з Польщею, ворог завдав удару по локомотиву пасажирського поїзда", – ідеться у повідомленні.
Моніторингова група завчасно попередила поїзну бригаду про загрозу. Завдяки цьому ніхто з пасажирів та залізничників не постраждав.
В "Укрзалізниці" зазначили, що продовжують моніторити повітряні загрози, забезпечувати рух поїздів та вживати максимальних заходів для безпеки пасажирів і працівників залізниці.
- Уранці 13 вересня внаслідок атаки російського безпілотника було пошкоджено АЗС біля міжнародного пункту пропуску "Ягодин—Дорогуськ" на кордоні з Польщею. Через падіння уламків загорілися приміщення АЗС та кілька вантажівок, припаркованих поруч.
- Міністр закордонних справ України закликав країни ЄС і НАТО посилити санкції проти Росії після російського обстрілу прикордонного регіону.
Обстріли РФ 13 вересня. Що відомо
- На Хмельниччині через падіння ворожого дрона пожежа виникла на території підприємства. Без постраждалих.
- На Львівщині відомо про влучання у Стрию. Там пошкоджені господарські та житлові будівлі біля вокзалу, а також у господарська будівлю школи в районі Нового світу.
- На Прикарпатті через атаку РФ відомо про потерпілого. Пошкоджено промисловий об’єкт.
- У Тернополі уражено об`єкт транспортної інфраструктури та промислове приміщення. Є поранений.