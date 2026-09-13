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Росія атакувала локомотив за два кілометри від кордону з Польщею, – "Укрзалізниця"

Ворожий дрон атакував локомотив пасажирського поїзда на Волині.

Росія атакувала локомотив за два кілометри від кордону з Польщею, – "Укрзалізниця"
Потяги Kyiv City Express зупинятимуть під час тривоги
Фото: Укрзалізниця

На Волині, за два кілометри від кордону з Польщею, російські війська завдали удару по локомотиву пасажирського поїзда.

Про це повідомила "Укрзалізниця".

"Сьогодні на Волині, за два кілометри від кордону з Польщею, ворог завдав удару по локомотиву пасажирського поїзда", – ідеться у повідомленні.

Моніторингова група завчасно попередила поїзну бригаду про загрозу. Завдяки цьому ніхто з пасажирів та залізничників не постраждав.

В "Укрзалізниці" зазначили, що продовжують моніторити повітряні загрози, забезпечувати рух поїздів та вживати максимальних заходів для безпеки пасажирів і працівників залізниці.

  • Уранці 13 вересня внаслідок атаки російського безпілотника було пошкоджено АЗС біля міжнародного пункту пропуску "Ягодин—Дорогуськ" на кордоні з Польщею. Через падіння уламків загорілися приміщення АЗС та кілька вантажівок, припаркованих поруч.
  • Міністр закордонних справ України закликав країни ЄС і НАТО посилити санкції проти Росії після російського обстрілу прикордонного регіону.

Обстріли РФ 13 вересня. Що відомо

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