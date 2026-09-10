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Defense Tech

У Fire Point заявили про початок військових випробувань балістичної ракети FP-7

За словами СЕО компанії Ірини Терех, ракету можуть почати застосовувати найближчими тижнями

У Fire Point заявили про початок військових випробувань балістичної ракети FP-7
Запуск української балістичної ракети FP-7 компанії Power Point
Фото: скрин відео Fire Point

Українська компанія Fire Point розпочала військові випробування балістичної ракети FP-7. Про це заявила CEO Fire Point Ірина Терех під час заходу «Photonics4Defense 2026: Technology Exchange & Matchmaking», передає видання «Мілітарний».

За її словами, FP-7 вже успішно пройшла два попередні етапи випробувань і нині проходить військові. Цей процес також є частиною кодифікації ракети. Терех додала, що FP-7 може перейти до застосування вже найближчими тижнями.

Перші етапи передбачали наземні та лабораторні випробування. Під час них окремо перевіряли роботу основних систем і підсистем ракети, зокрема ракетного двигуна та навігаційного обладнання. Наступним етапом стали льотні випробування, які дають змогу отримати дані про роботу ракети в польоті та порівняти її фактичні характеристики з розрахунковими.

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Що відомо про ракету FP-7

Про розробку FP-7 Fire Point вперше публічно повідомила у вересні 2025 року, представивши проєкт на виставці MSPO у Польщі. У лютому 2026 року компанія вперше показала відео випробувального запуску ракети з наземної установки. 

За даними виробника, максимальна швидкість ракети становить близько 1500 м/с, висота польоту — до 65 км, а заявлене кругове ймовірне відхилення — близько 14 метрів. Максимальна тривалість польоту оцінюється у 250 секунд. 

Виробник заявляє, що ракета здатна нести до 150 кг бойового навантаження та уражати цілі на відстані до 300 км залежно від маси бойової частини. 

Генеральним партнером проєкту Defense Tech є компанія F-Drones. Компанія розділяє погляди LB.ua щодо важливості обговорення теми оборонних технологій та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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