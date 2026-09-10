У Fire Point заявили про початок військових випробувань балістичної ракети FP-7

Українська компанія Fire Point розпочала військові випробування балістичної ракети FP-7. Про це заявила CEO Fire Point Ірина Терех під час заходу «Photonics4Defense 2026: Technology Exchange & Matchmaking», передає видання «Мілітарний».

За її словами, FP-7 вже успішно пройшла два попередні етапи випробувань і нині проходить військові. Цей процес також є частиною кодифікації ракети. Терех додала, що FP-7 може перейти до застосування вже найближчими тижнями.

Перші етапи передбачали наземні та лабораторні випробування. Під час них окремо перевіряли роботу основних систем і підсистем ракети, зокрема ракетного двигуна та навігаційного обладнання. Наступним етапом стали льотні випробування, які дають змогу отримати дані про роботу ракети в польоті та порівняти її фактичні характеристики з розрахунковими.

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Що відомо про ракету FP-7

Про розробку FP-7 Fire Point вперше публічно повідомила у вересні 2025 року, представивши проєкт на виставці MSPO у Польщі. У лютому 2026 року компанія вперше показала відео випробувального запуску ракети з наземної установки.

За даними виробника, максимальна швидкість ракети становить близько 1500 м/с, висота польоту — до 65 км, а заявлене кругове ймовірне відхилення — близько 14 метрів. Максимальна тривалість польоту оцінюється у 250 секунд.

Виробник заявляє, що ракета здатна нести до 150 кг бойового навантаження та уражати цілі на відстані до 300 км залежно від маси бойової частини.