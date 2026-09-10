Розвідка оприлюднила дані російської ракети РМ-48У, якою ворог атакує Україну

Для нанесення ударів по території України противник здійснює відновлення списаних зенітних керованих ракет та ракет-мішеней для комплексу С-400 і модернізує їх до рівня ударних ракет.

Головне управління розвідки оприлюднило будову, компонентну базу та підприємства кооперації з виробництва ударних ракет РМ-48У.

Як розповіли у ГУР, на порталі War&Sanctions показана інтерактивна 3D-модель, є інформація про складові та електронну компонентну базу ракети РМ-48У зенітно-ракетного комплексу С-400 «Триумф», підприємства кооперації з її виробництва, основних співробітників, а також іноземне обладнання, яке такі підприємства використовують.

Щоб розширити номенклатуру ракетного озброєння для нанесення ударів по території України, противник відновлює списані зенітні керовані ракети та ракети-мішені для комплексу С-400 і модернізує їх до рівня ударних ракет.

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Новий російський балістичний «Франкенштейн» має твердопаливний двигун від зенітної керованої ракети 48Н6ДМ (С-400), хвостовий відсік від експортної зенітної ракети 48Н6Е2 (С-300 ПМУ1/2, С-400), а приладовий відсік РМ-48У складається з окремих елементів ракет 9М96 та 48Н6Е2.

РМ-48У – це одноступенева ракета з твердопаливним двигуном, яка летить по балістичній траєкторії та має операційну дальність до 400 км. У ракеті застосовується осколково-фугасна бойова частина вагою 199 кг з підготовленими елементами ураження (куби).

Навігація та наведення здійснюються за рахунок автономної безплатформенної інерціальної навігаційної системи та супутникової навігаційної системи на базі приймачів «Комета-Р12», яку росіяни цього разу назвали космічною – ПКНС).

Для нанесення ударів зенітними ракетами по наземних об’єктах на тактичну та оперативну глибину, росіяни створили окремі підрозділи (групи), а саме: спеціальна тактична ракетна група (СТРГ) з ракетами РМ-48У (радіокомандне наведення) та спеціальна оперативна ракетна група (СОРГ) з ракетами РМ-48У (з наведенням по супутнику).

Дальність застосування перших у складі СТРГ обмежується радіогоризонтом та спроможностями радару підсвічування та наведення комплексу С-400, тому в більшості випадків противник застосовує автономні ракети РМ-48У з СНС у складі СОРГ.

Компонентна база електронних блоків ракети має стандартне для російського озброєння наповнення за країнами брендів. Найбільше – 95 з 117 – США, 4 – з Тайваню, 3 – з Швейцарії, по 2 – з Німеччини, Нідерландів, Японії та Південної Кореї. З нового – лазерний діод виробництва французької компанії 3SP TECHNOLOGIES.

Розвідка також додала інформацію щодо 63 російських підприємств, задіяних у кооперації з виробництва цих ракет, посадових осіб та співробітників основних з них, а також іноземного обладнання, яке такі підприємства використовують.