У Миколаєві Росія вбила чотирьох та поранила 19 людей. Серед постраждалих є діти

Під ударом були портова та промислова інфраструктура, а також цивільні об’єкти міста.

У Миколаєві четверо людей загинули унаслідок російських атак. Постраждали 19 осіб, зокрема троє дітей. Ворог бив по області та обласному центру дронами, КАБами та ракетами.

Про це написав в.о начальника ОВА Георгій Решетілов.

Учора протягом дня та сьогодні вночі ворог атакував Миколаїв із застосуванням БпЛА «Shahed-238», КАБів та ракет «Бандероль». Під ударом були портова та промислова інфраструктура, а також цивільні об’єкти міста.

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Внаслідок атак загинули два чоловіки віком 49 та 53 роки та дві жінки віком 45 та 64 роки. Постраждали 19 людей – вісім чоловіків віком від 28 до 74 років, вісім жінок віком від 18 до 71 року, двоє хлопчиків віком 1 та 8 років та дівчинка віком 2 роки.

Пошкоджено адміністративну будівлю, вікна багатоквартирного будинку, приватний будинок, будівлю готелю, автомобіль, гараж, складське приміщення, будівлю однієї з установ пенітенціарної системи області та порожній склад.

Учора вдень ворог завдав артилерійський удар по Куцурубській громаді Миколаївського району. Постраждалих немає.

Крім того, учора вдень ворог атакував БпЛА «Shahed-238» місто Очаків Очаківської громади.