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Вночі зафіксували влучання на 13 локаціях. У 9 місцях впали уламки

ППО знешкодила 128 із 149 російських дронів. 

Вночі зафіксували влучання на 13 локаціях. У 9 місцях впали уламки
Трійка отримала власний полк ППО
Фото: пресслужба Третього АК

У ніч на 10 вересня російська армія атакувала Україну 149 безпілотниками різних типів. ППО знешкодила 128 із них. Зафіксували влучання на 13 локації, і ще у 9 місцях впали уламки.

Про це повідомили у Повітряних силах

«У ніч на 10 вересня (з 18:00 09 вересня) противник атакував 149 ударними БпЛА типу Shahed (половина з них реактивні), Гербера, дронами-імітаторами типу “Пародія”, із напрямків: Міллерево, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, ТОТ Донецьк, Гвардійське – ТОТ АР Крим», – розповіли там. 

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Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00 протиповітряна оборона збила і подавила 128 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів.

Фото: Повітряні сили

Станом на ранок 10 вересня атака триває, в повітряному просторі ворожі БпЛА. 

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