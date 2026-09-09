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Російський дрон прицільно вдарив по території ТРЦ у Сумах, є жертви (оновлено)

Виникла пожежа.

Російський дрон прицільно вдарив по території ТРЦ у Сумах, є жертви (оновлено)
наслідки влучання російського БпЛА по ТРЦ у Сумах
Фото: Телеграм-канал очільника Сумської ОВА Олега Григорова

Росіяни атакували безпілотником територію торгово-розважального центру в Сумах. На місці виникла пожежа. Є загиблий.

Про це повідомляє очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

"Прицільно ударним БпЛА ворог поцілив по території торгово-розважального центру в Сумах", – зазначає він. 

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Наразі відомо відомо про трьох загиблих. Інформація уточнюється.

Станом на 20:45, за інформацією в.о. мера міста Артема Кобзаря, відомо про 14 постраждалих.

Серед постраждалих – троє дітей.  Четверо поранених у важкому стані. Лікарі надають постраждалим необхідну допомогу.

Через влучання пошкоджені автівки на парковці та будівля ТРЦ. Виникла пожежа.

На місці працюють усі необхідні служби. Тривають ліквідація наслідків та рятувальна операція.

"Існує загроза повторних ударів. Не перебувайте поруч із місцем влучання та залишайтеся у безпечних місцях", – наголошує очільник ОВА.

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