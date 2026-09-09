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Росіяни атакували три райони Дніпропетровщини

Ворог застосував БпЛА, артилерію та авіабомби.

Росіяни атакували три райони Дніпропетровщини
Наслідки російської атаки на Дніпропетровщині
Фото: Дніпропетровська ОВА

Упродовж дня ворог понад 30 разів атакував три райони Дніпропетровської області безпілотниками, артилерією та авіабомбами.

Про це інформує очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

На Нікопольщині під ударом були Нікополь, Марганецька, Покровська, Червоногригорівська та Мирівська громади. Понівечені підприємство, магазин і приватний будинок. 

 На Синельниківщині противник завдав удару по Васильківській громаді. Зайнялися приватні оселі, сільськогосподарська техніка та вантажівка.

 У Кам'янському понівечена інфраструктура.

  • У Миколаєві внаслідок ворожих атак, які російські війська здійснили сьогодні після обіду, загинули двоє людей. Ще дев’ятеро постраждали.
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